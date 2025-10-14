Укривалась трьома ковдрами. Українка розповіла про неприємний "бонус" в вагоні УЗ

Думки користувачів у коментарях розділились

Значне похолодання в Україні принесло великі незручності українцям, особливо тим, хто подорожує. Адже в деяких поїздах "Укрзалізниці" навіть за умови +3 на вулиці немає опалення.

Відповідне відео опублікувала пасажирка у Тік Ток. За її словами, у поїзді з Києва до Львова, який прямує вночі, вона дуже сильно замерзла.

На відео дівчина розповідає, що на вулиці температура сягнула +3 градусів, а в їх вагоні не було опалення. Холодно було настільки, що дівчина укривалась трьома ковдрами і все одно замерзла. Ба більше, через відсутність опалення були проблеми і з гарячою водою, по яку слід було йти в інший вагон.

Авторка каже, що, за словами провідниці, відсутність опалення обумовлена тим, що на їх вагон не виділили вугілля. А опалення в таких поїздах на вугіллі і кип'яток також створюють з його допомогою. Чому в +3 градуси люди мали мерзнути всю дорогу з Києва до Львова, не відомо.

Однак у коментарях думка користувачів розділилась. Адже були ті, хто писали, що у деяких вагонах топлять так, що дихати нічим. Але були люди, які закликали дівчину не скаржитись та "подякувати УЗ, яка працює в складних умовах". Однак і тут чимало людей наголосило, що опалення в вагонах — це базова потреба, яку перевізник має закривати.

