Один звонок, и поезд стоит. Почему "минируют" Укрзалізницю и какие нововведения для пассажиров могут появиться

Сообщения о минировании поездов поступают из анонимных источников

В течение нескольких дней в Украине фиксируют волну сообщений о минировании объектов Укрзалізниці. В результате поезда задерживаются, пассажиры вынуждены ждать на улице, пока правоохранители завершат проверку транспорта на наличие взрывоопасных предметов.

Каждый из известных случаев закончился объявлением о том, что вызов был ошибочным. Тем не менее, такие инциденты все же влияют на работу перевозчика. "Телеграф" выяснил, где именно фиксировали "заминирование", почему это важно, какие риски несет такая тактика и к каким последствиям это может привести.

Где уже "минировали" поезда и как происходит проверка

Первые сообщения о заминировании поездов поступили в полицию 11 октября. Тогда пришлось остановить следующие рейсы:

№68/20 Киев – Варшава;

№733 Днепр – Киев;

№748 Тернополь – Киев.

12 октября полиция также провела проверки нескольких поездов по маршрутам:

№194 Кривой Рог – Ивано-Франковск;

№ 9/10 Будапешт – Киев;

№79 Львов – Днепр;

№116 Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье.

После получения сигнала о потенциальной угрозе проводники предупреждают пассажиров о необходимости немедленной эвакуации. Людей просят тепло одеться и взять самое необходимое — проверка может занять несколько часов. Высадка обычно происходит не на станции, а в ближайшем безопасном месте – например, на опушке или открытом участке пути.

На месте сразу появляются полицейские, они координируют эвакуацию, помогают с детьми и пожилыми людьми. В случае непогоды, как это было недавно, пассажиров с детьми временно размещают в полицейских авто. Приезжают кинологи с собаками, чтобы обследовать поезд. Только после полной проверки и подтверждения безопасности пассажиров пускают назад, и поезд продолжает движение.

Маскировка под "минирование": попытка заблокировать магистральные железнодорожные линии

Экс-министр транспорта Василий Шевченко в комментарии "Телеграфу" отметил, что такие "минирования" вряд ли повлияют на пассажиропоток. Однако в географии таких действий заложена другая цель – блокировка линий.

"Если посмотреть на эти минирования, то можно увидеть, что они не проходят так массово, однако проходят по направлениям. Это – международные маршруты, магистральные поезда с запада и магистральные линии с востока", – говорит он.

По словам Шевченко, фальшивые сообщения о минировании делаются для того, чтобы заблокировать линии, ведь в такой ситуации машинист, согласно инструкции, обязан выполнить алгоритм действий: остановить поезд в ближайшем месте и немедленно вывести всех пассажиров, обеспечив им убежище.

Я думаю, что это имеет смысл в плане блокировки железных дорог. Потому что магистральная железная дорога состоит из двух путей и, как правило, у нее есть некое системное обеспечение электроэнергией. И блокировка такого поезда приводит к блокированию других перевозок грузовых, военных, топливно-энергетических, задержка на каких-то складах. Василий Шевченко

Василий Шевченко, и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах

По телефону выгоднее. Усилят ли проверку на вокзалах

Проверка пассажиров на Центральном вокзале в столице осуществляется с помощью металлодетекторов только у главного входа. До самого помещения легко попасть через другие, в том числе и подземные входы. Прецеденты с сообщением о минировании поездов сразу вызывают вопрос, не усилит ли Укрзалізниця проверку пассажиров.

Проверки багажа пассажиров на Киевском вокзале/Укрзализныця

Василий Шевченко считает, что вряд ли это произойдет, поскольку угроза минирования самих вокзалов или железнодорожных станций значительно меньше, чем когда речь идет о поездах.

"Ущерб от, например, остановки поезда на магистральной линии, по моему мнению, выше, чем вред от угрозы взрыва или заминирования на железнодорожном вокзале. Потому что люди с железнодорожного вокзала выходят и все. Для того, чтобы железнодорожный вокзал повредить, надо десятки килограммов взрывчатки, а тут один телефонный звонок или письмо на электронную почту — дешево и эффективно", – говорит он.

Хаос в графиках: как получасовая задержка поезда блокирует десятки международных маршрутов

Международные маршруты, в отличие от курсирующих внутри страны, более значительно чувствительны к задержкам. Ведь часто пассажиры используют его для доезда в аэропорты в соседних странах – при этом даже недолгие паузы в движении могут привести к неудобствам. Однако, как говорит Василий Шевченко, сообщения о "заминировании" точно не приведут к отмене таких маршрутов, хотя и могут причинить другие неудобства.

"Есть угроза замедления и ломания графика. То есть, что происходит? Вот они заблокировали поезд, он останавливается на полчаса. А за эти полчаса там могли пройти до десятка разных поездов, если не больше", – говорит он.

Кроме того, в осенне-зимний период просто выйти из поезда не получится – пассажирам нужно время на одевание и сбор вещей, а это все приводит к еще большей затяжке во времени.

Также, как замечает Василий Шевченко, из-за этого "ломается" график работы и отдыха локомотивных бригад, поскольку устают, что может создать хаос в управлении, ведь нужно будет проводить поиск дополнительных людей.

А кто это? Кто эти дополнительные люди? Кто эти дополнительные локомотивные бригады, машинисты? Уровень зарплаты же не растет у железной дороги. Он не рос четыре года, а если он не растет, значит и нет доплаты. Там, грубо говоря, на огромной ответственности, огромном напряжении, при всех рисках и переработке зарплата уже не устраивает Василий Шевченко

Пассажиры поезда "Краматорск — Львов"/Укрзализныця

Блокировка эвакуации и хаос: какие неочевидные цели преследует Кремль

В последние дни украинская железная дорога стала мишенью для серии вражеских атак и диверсий. Эти действия обладают четкой военной логикой и являются частью масштабной операции российской армии, направленной на ослабление логистики Вооруженных Сил Украины и создание паники среди гражданского населения.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, удары по железнодорожной инфраструктуре носят комплексный характер. Противник стремится парализовать сообщения с прифронтовыми территориями, в частности, на Черниговщине и Сумщине, а также заблокировать как основные, так и резервные маршруты поставок.

Оккупанты четко продумали свои действия… Это не хаотические удары — это комплексная операция с несколькими целями. Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев, военный эксперт

Среди главных задач россиян:

сорвать эвакуацию мирного населения;

воспрепятствовать поставке грузов для ВСУ ;

; повлиять на транспортные коллапсы на автодорогах , когда движение беженцев и военных колонн пересекается;

, когда движение беженцев и военных колонн пересекается; посеять хаос и снизить моральный дух в прифронтовых городах, находящихся под обстрелами.

"В свою очередь, по замыслу кафиров, мирное население из-за невозможности проведения эвакуационных мероприятий и обстрелов гражданской инфраструктуры будет оказывать дополнительное влияние на руководство страны, чтобы посадить за стол переговоров на выгодных для РФ условиях", — отмечает эксперт.

"Телеграф" направил запрос в Укрзалізницю с просьбой предоставить комментарий.

Напомним, ранее мы писали, что последнее время украинские беспилотники регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты критической инфраструктуры. Как происходят эти операции и как работают Вооруженные силы Украины?