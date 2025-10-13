Один звонок, и поезд стоит. Почему "минируют" Укрзалізницю и какие нововведения для пассажиров могут появиться
-
-
Сообщения о минировании поездов поступают из анонимных источников
В течение нескольких дней в Украине фиксируют волну сообщений о минировании объектов Укрзалізниці. В результате поезда задерживаются, пассажиры вынуждены ждать на улице, пока правоохранители завершат проверку транспорта на наличие взрывоопасных предметов.
Каждый из известных случаев закончился объявлением о том, что вызов был ошибочным. Тем не менее, такие инциденты все же влияют на работу перевозчика. "Телеграф" выяснил, где именно фиксировали "заминирование", почему это важно, какие риски несет такая тактика и к каким последствиям это может привести.
Где уже "минировали" поезда и как происходит проверка
Первые сообщения о заминировании поездов поступили в полицию 11 октября. Тогда пришлось остановить следующие рейсы:
- №68/20 Киев – Варшава;
- №733 Днепр – Киев;
- №748 Тернополь – Киев.
12 октября полиция также провела проверки нескольких поездов по маршрутам:
- №194 Кривой Рог – Ивано-Франковск;
- № 9/10 Будапешт – Киев;
- №79 Львов – Днепр;
- №116 Черновцы – Ивано-Франковск – Запорожье.
После получения сигнала о потенциальной угрозе проводники предупреждают пассажиров о необходимости немедленной эвакуации. Людей просят тепло одеться и взять самое необходимое — проверка может занять несколько часов. Высадка обычно происходит не на станции, а в ближайшем безопасном месте – например, на опушке или открытом участке пути.
На месте сразу появляются полицейские, они координируют эвакуацию, помогают с детьми и пожилыми людьми. В случае непогоды, как это было недавно, пассажиров с детьми временно размещают в полицейских авто. Приезжают кинологи с собаками, чтобы обследовать поезд. Только после полной проверки и подтверждения безопасности пассажиров пускают назад, и поезд продолжает движение.
Маскировка под "минирование": попытка заблокировать магистральные железнодорожные линии
Экс-министр транспорта Василий Шевченко в комментарии "Телеграфу" отметил, что такие "минирования" вряд ли повлияют на пассажиропоток. Однако в географии таких действий заложена другая цель – блокировка линий.
"Если посмотреть на эти минирования, то можно увидеть, что они не проходят так массово, однако проходят по направлениям. Это – международные маршруты, магистральные поезда с запада и магистральные линии с востока", – говорит он.
По словам Шевченко, фальшивые сообщения о минировании делаются для того, чтобы заблокировать линии, ведь в такой ситуации машинист, согласно инструкции, обязан выполнить алгоритм действий: остановить поезд в ближайшем месте и немедленно вывести всех пассажиров, обеспечив им убежище.
Я думаю, что это имеет смысл в плане блокировки железных дорог. Потому что магистральная железная дорога состоит из двух путей и, как правило, у нее есть некое системное обеспечение электроэнергией. И блокировка такого поезда приводит к блокированию других перевозок грузовых, военных, топливно-энергетических, задержка на каких-то складах.
По телефону выгоднее. Усилят ли проверку на вокзалах
Проверка пассажиров на Центральном вокзале в столице осуществляется с помощью металлодетекторов только у главного входа. До самого помещения легко попасть через другие, в том числе и подземные входы. Прецеденты с сообщением о минировании поездов сразу вызывают вопрос, не усилит ли Укрзалізниця проверку пассажиров.
Василий Шевченко считает, что вряд ли это произойдет, поскольку угроза минирования самих вокзалов или железнодорожных станций значительно меньше, чем когда речь идет о поездах.
"Ущерб от, например, остановки поезда на магистральной линии, по моему мнению, выше, чем вред от угрозы взрыва или заминирования на железнодорожном вокзале. Потому что люди с железнодорожного вокзала выходят и все. Для того, чтобы железнодорожный вокзал повредить, надо десятки килограммов взрывчатки, а тут один телефонный звонок или письмо на электронную почту — дешево и эффективно", – говорит он.
Хаос в графиках: как получасовая задержка поезда блокирует десятки международных маршрутов
Международные маршруты, в отличие от курсирующих внутри страны, более значительно чувствительны к задержкам. Ведь часто пассажиры используют его для доезда в аэропорты в соседних странах – при этом даже недолгие паузы в движении могут привести к неудобствам. Однако, как говорит Василий Шевченко, сообщения о "заминировании" точно не приведут к отмене таких маршрутов, хотя и могут причинить другие неудобства.
"Есть угроза замедления и ломания графика. То есть, что происходит? Вот они заблокировали поезд, он останавливается на полчаса. А за эти полчаса там могли пройти до десятка разных поездов, если не больше", – говорит он.
Кроме того, в осенне-зимний период просто выйти из поезда не получится – пассажирам нужно время на одевание и сбор вещей, а это все приводит к еще большей затяжке во времени.
Также, как замечает Василий Шевченко, из-за этого "ломается" график работы и отдыха локомотивных бригад, поскольку устают, что может создать хаос в управлении, ведь нужно будет проводить поиск дополнительных людей.
А кто это? Кто эти дополнительные люди? Кто эти дополнительные локомотивные бригады, машинисты? Уровень зарплаты же не растет у железной дороги. Он не рос четыре года, а если он не растет, значит и нет доплаты. Там, грубо говоря, на огромной ответственности, огромном напряжении, при всех рисках и переработке зарплата уже не устраивает
Блокировка эвакуации и хаос: какие неочевидные цели преследует Кремль
В последние дни украинская железная дорога стала мишенью для серии вражеских атак и диверсий. Эти действия обладают четкой военной логикой и являются частью масштабной операции российской армии, направленной на ослабление логистики Вооруженных Сил Украины и создание паники среди гражданского населения.
По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, удары по железнодорожной инфраструктуре носят комплексный характер. Противник стремится парализовать сообщения с прифронтовыми территориями, в частности, на Черниговщине и Сумщине, а также заблокировать как основные, так и резервные маршруты поставок.
Оккупанты четко продумали свои действия… Это не хаотические удары — это комплексная операция с несколькими целями.
Среди главных задач россиян:
- сорвать эвакуацию мирного населения;
- воспрепятствовать поставке грузов для ВСУ ;
- повлиять на транспортные коллапсы на автодорогах, когда движение беженцев и военных колонн пересекается;
- посеять хаос и снизить моральный дух в прифронтовых городах, находящихся под обстрелами.
"В свою очередь, по замыслу кафиров, мирное население из-за невозможности проведения эвакуационных мероприятий и обстрелов гражданской инфраструктуры будет оказывать дополнительное влияние на руководство страны, чтобы посадить за стол переговоров на выгодных для РФ условиях", — отмечает эксперт.
"Телеграф" направил запрос в Укрзалізницю с просьбой предоставить комментарий.
