Не дайте слизням сожрать ваши розы: как спасти кусты от назойливых осенних вредителей

Есть один лайфхак, который поможет защитить розы от слизней

Осенью в период дождей и опавших листьев розы могут подвергаться нашествию слизней, для которых такие погодные условие идеальны. Спасти кусты цветов от вредителей поможет простое средство, которое точно есть у вас на кухне.

"Телеграф" расскажет, как бороться со слизнями в саду, чтобы они не повредили кусты роз перед зимой.

Как бороться со слизнями?

Мокрая почва и опавшие листья — отличная среда для распространения слизней, которые активизируются в осенний период. Они могут поедать кусты роз в вашем саду, ослабляя их перед началом зимнего периода, пишет Express. Поэтому очень важно позаботится о защите цветов осенью.

Предотвратить нашествие слизней на розы в октябре можно с помощью простого средства — кофейной гущи. Своими абразивными свойствами, она создаст природный барьер для слизней, так как они не смогут перемещаться по шершавой поверхности.

Первое, что нужно сделать, это собрать и высушить кофейную гущу после того, как выпьете кофе. Затем посыпьте этим порошком почву вокруг кустов роз. Кроме того, что гуща создаст препятствие для слизней, она еще и полезна для почвы — насыщает азотом и регулирует кислотность.

С таким лайфхаком ваши розы спокойно переживут осенний сезон и зиму. А уже весной полные сил кусты зацветут пышными цветами.

