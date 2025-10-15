Эти черные пятна могут погубить розы: что обязательно нужно сделать с кустами перед зимой

Проверьте свои кусты, чтобы они точно пережили зиму

Розы — любимые цветы многих дачников и садоводов. Однако они весьма прихотливы и требуют особого ухода. Осенью розы особенно подвержены грибковым заболеваниям, поэтому нужно следить, не появилась ли на них черная пятнистость.

"Телеграф" расскажет, как ухаживать за розами осенью, чтобы они точно пережили зиму.

Что делать с розами в октябре?

Перед наступлением холодов кусты готовятся к зимовке и аккумулируют свою энергию, укрепляя корни. Однако садоводам стоит следить за стеблями и листьями роз, которые осенью могут покрываться темными пятнами, пишет Express.

Это черная пятнистость — распространенное грибковое заболевание у роз, которое может погубить цветы. Эта болячка истощает кусты, отнимая у них энергию, что особенно опасно перед зимовкой.

Поэтому следите за розами, регулярно осматривайте их на предмет черных пятен. А если выявите такие, то соберите и уничтожьте все опавшие листья или закопайте их под слоем мульчи.

Также можно собрать и ликвидировать пораженные черной пятнистостью листья, которые остались на кустах. А потом весной обязательно обрежьте все поврежденные стебли, до появления новых листьев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не дать слизням сожрать ваши розы. Как спасти кусты от назойливых осенних вредителей.