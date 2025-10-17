Рискуете поссориться со всеми родными: строгие запреты 17 октября

В этот день следует соблюдать некоторые запреты

В эту пятницу, 17 октября, православные христиане и греко-католики, согласно новоюлианскому церковному календарю, чтят память ветхозаветного пророка Осии. По старому стилю этот праздник приходился на 30 октября.

Осия жил в Северном царстве Израиль, был сыном Беера, принадлежал, вероятно, к племени Иссахара. Он служил Богу более шестидесяти лет как пророк и обличал народ в отступничестве. В то же время он подчеркивал верность Бога и потому, что нужно каяться.

Кроме пророка Осии, в этот день также вспоминают других святых — мученика и подвижника Андрея Критского, а также Косма и Дамиана и их братьев.

Традиции и приметы 17 октября

Существует обычай в этот день делать добрые дела – помогать другим, кормить птиц, угостить нуждающихся – как символ милосердия и благословения в доме.

если листья еще не опали — зима будет поздней;

утренний снег – весной будут сильные наводнения;

мокро на дорогах – зима будет теплой.

Не полностью опавшие листья предвещают о поздней зиме. Фото: зегенерировано ИИ

Что нельзя делать 17 октября

начинать новые дела – считается, что день не подходит для перемен;

брать что-то в долг — так можно потерять благополучие;

конфликтовать, сплетничать — можно надолго ухудшить отношения с родными.

