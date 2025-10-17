Ризикуєте посваритися з усіма рідними: суворі заборони 17 жовтня

В цей день варто дотримуватися деяких заборон

Цієї п'ятниці, 17 жовтня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять старозавітного пророка Осії. За старим стилем це свято припадало на 30 жовтня.

Осія жив у Північному царстві Ізраїль, був сином Беєра, належав, ймовірно, до племені Іссахара. Він служив Богові понад шістдесят років як пророк і викривав народ у відступництві. Водночас він наголошував на вірності Бога і тому, що треба каятися.

Окрім пророка Осії, у цей день також згадують інших святих — мученика та подвижника Андрія Критського, а також Косму і Даміана та їхніх братів.

Традиції та прикмети 17 жовтня

Існує звичай цього дня робити добрі справи — допомагати іншим, годувати птахів, пригостити нужденних — як символ милосердя й благословення в домі.

якщо листя ще не опало — зима буде пізньою;

ранковий сніг — навесні будуть сильні повені;

мокро на дорогах — зима буде теплою.

Не повністю опале листя віщує про пізню зиму. Фото: зегенеровано ШІ

Що не можна робити 17 жовтня

починати нові справи — вважається, що день не підходить для змін;

брати щось в борг — так можна втратити добробут;

конфліктувати, пліткувати — можна на тривалий час погіршити стосунки з рідними.

