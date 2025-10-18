Мохнатая шляпка и "невозмутимость" на лимузине. По сети несутся мемы о шоу "Холостяк"

Участницы поразили креативом и яркими образами

В пятницу, 17 октября, в эфир вышла первая часть первого выпуска 14 сезона "Холостяк". Главный герой, украинский актер Тарас Цымбалюк, знакомился с кандидатками на участие в проекте — по сети ширятся мемы и шутки.

Что нужно знать:

Стартовал 1-й выпуск романтического шоу "Холостяк", участницы креативно представили себя

Некоторые настолько поразили зрителей, что о них появилось множество шуток

За сердце Тараса Цымбалюка сразятся учительница алгебры, мастер спорта по легкой атлетике, обладательница титула "Мисс Украина 2023" и другие яркие девушки

Больше всего украинцы выделили двух участниц. Ирина из Киева приехала к главному герою шоу на крыше лимузина со столь невозмутимым выражением лица, что оно сразу стало основой для множества мемов. Одна гримаса — для множества ситуаций.

Вторая участница, тоже Ирина, но из Хмельницкого, отличилась среди других своей одеждой. Чтобы поразить холостяка, девушка выбрала прозрачное платье и мохнатую розовую шапочку. Эта яркая деталь ее одежды тоже моментально попала в большое количество шуток.

Есть и другие смешные мемы на основе первого выпуска "Холостяка". В некоторых из них даже упоминаются лимоны от "Монобанка", вызвавшие настоящий фурор.

Шоу "Холостяк" — что о нем известно

"Холостяк" — это украинское романтическое реалити-шоу, где один холостой мужчина ищет любовь среди нескольких десятков участниц. Парень устраивает романтические свидания, чтобы лучше узнать девушек. Еженедельно проходит "Церемония роз", где холостяк извещает о своем решении символической розой. Те, кто получил ее, продолжают участие в шоу. Но та, кому парень не дал цветок, выбывает из проекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Тарасе Цымбалюке, главном холостяке сезона. Он дважды женился и фигурировал в языковом скандале.