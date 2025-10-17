Шансы выиграть авто выросли. Есть подсказка, где найти секретный 51-й лимон в "Монобанке"

Игра вызвала настоящий ажиотаж, клиенты банка упорно ищут лимоны

Соучредитель "Монобанка" Олег Гороховский опубликовал подсказку, как найти 51 лимон в игре "Полювання на лимони". Он позволяет получить автомобиль BMW 3 Series.

Что нужно знать:

"Монобанк" запустил азартную игру по поиску лимонов в приложении

Можно выиграть айфон, миллион гривен, а за 51 лимон даже BMW 3

Появилась подсказка, где искать секретный лимон

Где искать 51 лимон "Монобанк" — первая подсказка

Гороховский написал, что специальный 51 лимон спрятан после оплаты какого-то товара на monoмаркете. Цена этого товара должна быть в диапазоне от 1000 до 3000 грн. Следующая подсказка будет опубликована 18 октября в Instagram Олега Гороховского.

Правила поиска лимонов "Монобанк"

"Монобанк" запустил игру с призами в честь 10 миллионов пользователей. Пользователи должны найти в приложении 51 виртуальный лимон. Тот, кто соберет 10 лимонов примет участие в розыгрыше 50 iPhone 17. Тот, кто найдет все 50 лимонов станет одним из участников, среди которых будет разыгран 1 миллион гривен. А вот тот, кто найдет дополнительный 51 лимон, получит BMW 3. Гороховский писал, что он "где-то на маркете".

Украинцы активно делятся в соцсетях подсказками, где искать лимоны в приложении "Монобанк". Надо делать разнообразные действия, есть подсказки по всем 50 лимонам.

Стоит отметить, что из-за игры с поиском лимонов среди клиентов "Монобанка" возник настоящий ажиотаж. В первый день запуска игры, 17 октября, пользователи обрушили работу приложения. Впрочем, поиск лимонов "Монобанк" продолжается.

Ранее "Телеграф" публиковал лучшие мемы и шутки о сбое в "Монобанке" из-за игры по поиску лимонов.