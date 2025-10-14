Древнее имя он вернул всего 35 лет назад: где в Украине город, названный в честь мифического существа

Это один из древнейших городов Харьковщины с названием, о возникновении которого до сих пор спорят ученые

Змиев – один из самых древних городов Харьковщины, расположенный на берегу Северского Донца. Его название полно мистики и легенд, а история переименований отражает сложный путь украинских городов в ХХ веке.

Город всегда находился на стыке культур и государств. В XVII-XVIII веках Змиев являлся важным форпостом на границе между Московским царством и Крымским ханством. Его название ассоциировалось со стойкостью, обороной и непреклонностью.

Змиев на карте 18 века

Советский период принес идеологические изменения, попытку переписать культурную память через переименование. Но город пережил этот этап и вернулся к своему настоящему имени, став частью более широкого процесса национального возрождения в начале 1990-х. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Легенды о происхождении названия

Почему город называется именно Змиев? Этот вопрос волновал исследователей на протяжении веков, порождая разные теории и легенды.

Самая популярная легенда рассказывает о крылатом многоголовом Змее Горыниче, когда-то обитавшем в лесах и болотах вокруг города. Именно этот мифический образ стал символом города и главным элементом его герба.

Деревянная скульптура Змея Горыныча в Харькове

Другие версии происхождения названия не менее интересны:

Река Мжа, впадающая в Северский Донец близ города, своим извилистым течением напоминает змею. Возможно, именно эта природная особенность дала название поселению.

Болотистые территории вокруг города когда-то кишели пресмыкающимися, что могло повлиять на выбор названия местными жителями.

Важным свидетельством древней истории являются Змеевы валы — остатки оборонительных сооружений времен до Киевской Руси, пролегающие через территорию города. Эти земляные укрепления сооружались для защиты от степных кочевников и могли повлиять на название поселения.

Советское переименование

Мало кто знает, но ХХ век принес городу Змиев неожиданную трансформацию в его названии. В 1976 году город пережил единственное официальное переименование за всю свою историю – его назвали Готвальд в честь чехословацкого коммуниста и политика Клемента Готтвальда. Это советское название сохранялось с 1976 по 1990 год и отражало политический контекст того периода. Лишь в 1990 году в связи с национальным возрождением и возвращением к историческим традициям городу было возвращено его подлинное, историческое название – Змиев. Это решение стало важным символом восстановления местной идентичности и исторической памяти сообщества.

Это переименование отражало типичную для советского периода практику — давать городам имена выдающихся коммунистических деятелей, часто совершенно несвязанных с историей этих населенных пунктов. Для жителей Змиева возвращение аутентичного названия стало символом восстановления исторической памяти и национальной идентичности.

Герб города: эволюция символа

В XVIII веке первый герб Змиева изображал ползущего змея, однако официального утверждения он не получил. Лишь в 1803 г. император Александр I утвердил герб города с золотым змеем на красном фоне, что стало важным событием, подчеркивая статус города.

Первый утвержденный герб Змиева

В 1863 году геральдист К. Кенэ разработал новый проект герба, где змей был изображен вертикально, увенчан серебряной башенной короной и окружен золотыми колосьями с лентой Александра I, однако этот вариант так и остался только проектом. В 1990-х годах вместе с возвращением исторического названия город получил современный герб, воспроизводящий традиционный образ золотого змея с короной на красном фоне, символизируя возвращение к корням.

Современный герб Змиева

Современность: сохранение идентичности

Сегодня Змиев – это город, который гордится своим уникальным названием и богатой историей. Каждый элемент его символики – от герба до самого названия – рассказывает о сложном пути украинских городов через столетие. Сохранение и популяризация исторических заглавий и знаков имеет огромное значение для формирования местной идентичности. Это не просто дань традициям — способ сохранить связь с предками, понимать свое место в истории и передать эту память следующим поколениям.

Змиев – яркий пример того, как названия и символы становятся зеркалом исторических изменений, культурного богатства и вековой памяти. Город, прошедший сквозь легенды, войны, советские переименования и национальное возрождение, продолжает нести свою уникальную идентичность в XXI веке.

