В Украине есть уникальное село с почти непристойным названием и очень умными жителями: чем оно интересно

Появилось это село еще в 1670 году

В Украине немало населенных пунктов с забавными и неоднозначными названиями. К примеру, село на Киевщине Гейсиха, известное на всю страну своей мельницей.

"Телеграф" расскажет, где находится эта деревня, а также почему она так называется. Заметим, что население села составляет чуть более одной тысячи человек.

Гейсиха – село в Ставищенском поселковой общине Белоцерковского района Киевской области. Оно расположено на обоих берегах реки Гейсиха (приток Красиловки) в 10 км юго-восточнее пгт Ставище.

Деревня Гейсиха

Основали Гейсиху в 1670 году. При этом название села связано с чумаками, которые громко кричали: "Гей, воли!", "Гей, воли!", "Гей, воли!", едя неровной дорогой на этой местности. Дорога в то время здесь была очень плохая, поэтому телеги постоянно ломались. И несмотря на это были чумаки, которые поселялись в этом месте.

Заметим, что, несмотря на первую часть названия "Гей", которую можно отождествить с названием ЛГБТ-людей мужского пола, они не связаны. Интересно, что одной из самых распространенных фамилий в Гейсихе есть Разуменко. Здесь даже были случаи, когда мужчина и женщина до бракосочетания имели одинаковые фамилии, хотя при этом не были родственниками.

Добавим, что фамилия Разуменко происходит от прозвища "умный", "сын умного" или "имеющий разум". Это родовое имя относится к распространенному типу украинских фамилий с суффиксом "-енко".

Древняя достопримечательность в деревне

Гейсиха известна в Украине огромной деревянной мельницей. Ее в 1896-1898 построил житель села Гаврило Розуменко. Мельница долго служила селянам, вплоть до электрификации. Впоследствии ее даже прозвали Разуменковой Мельницей.

Мельница, село Гейсиха

Интересно, что эта памятка сохранилась до сих пор. Более того, мельницу регулярно ремонтируют и реставрируют. В последний раз это делали в 2021 году.

