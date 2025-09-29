В Ивано-Франковской области заметили интересный гриб с большой "шапочкой": как он выглядит и можно ли его есть (фото)

Маслёнок жёлто-бурый часто растет в горной местности

Грибной сезон в самом разгаре, и украинцы делятся своими "находками" в социальных сетях. Так на полонине Ивано-Франковщины заметили интересный гриб желто-бурого оттенка.

В Facebook-сообществе "Грибы Украины" опубликовали фото гриба, который называют моховиком жёлто-бурым. Он принадлежит к семейству маслёнковых. Поэтому этот гриб еще часто называют маслёнком желто-бурым.

Маслёнок жёлто-бурый, фото Татьяны Данчук

"Шапочка" такого гриба варьируется от 3 до 15 сантиметров в диаметре. Она обычно бывает серовато- или грязно-желтого оттенка. После осадков на маслятах часто появляется слизь. Ножка гриба имеет цилиндрическую форму до 10 см в высоту. Маслёнок желто-бурый имеет слабый аромат. Мякоть не изменяет цвет при нажатии.

"Шапочка" маслята желто-бурого оттенка, фото Татьяны Данчук

Моховик желто-бурый часто растет в сосновых лесах, в горах, в Полесье, в Прикарпатье и в зоне лесостепи. Чаще его можно найти на сырых и заболоченных местах, покрытых мхом. Такой гриб растет с июня по октябрь, оптимально собирать его после осадков.

Маслёнок желто-бурый растет в горах, фото Татьяны Данчук

Моховик желто-бурый — съедобный гриб с нежным вкусом. Его можно сушить, мариновать или замораживать. В то же время важно собирать только молодые грибы, поскольку старые могут быть горькими или заражены вредителями.

Маслёнок желто-бурый можно есть, фото Татьяны Данчук

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сатанинском грибе со светлой шляпкой. Его часто путают с белым грибом.