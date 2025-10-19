"Кукуха, не уезжай!" Лучшие фото и видео с котиками за неделю

Середина октября была насыщенной — проведем ее с прикольными мемами и шутками о котиках

Спустя 42 месяца полномасштабной войны, наверное, каждому тяжело поддерживать свое ментальное здоровье — но что уж точно объединяет украинцев, так это умение с чувством юмора воспринимать любые проблемы в жизни. Именно потому "Телеграф" сделал подборку лучших картинок и мемов с котиками за неделю. Ведь кому не поднимут настроение хорошие мемы, тем более с котиками?

Прежде всего, нельзя не отметить умение украинцев одновременно пересиживать обстрелы в укрытиях, поддерживать военных, готовиться к отключениям света — и при этом все равно стараться как можно полноценнее жить, работать, планировать ремонт, праздники и отпуск.

Даже котик в шоке от таких реалий

Приходится работать, даже если у тебя лапки

У кого было?

У котиков тоже есть свой фронт

Даже котов утомляют телефонные звонки

И хоть иногда и бывает тяжело, нам все равно как-то удается держать себя в руках.

Даже хорошим кисам бывает тяжело

Особенно помогает иногда хорошо покушать или купить что-нибудь по акции.

Кто не любит деруны? А если еще и со сметанкой, ммм

Творчество тоже всегда помогало в сложные минуты.

Художник и его художество

А если уже вкусняшки и искусство не помогают — всегда есть альтернативные варианты. Правда, иногда слишком радикальные, вроде смены работы, или же не особо здоровые.

Осторожно, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Ну разве не так выглядит работа мечты?

Если эта подборка мемов с котиками недостаточно подняла вам настроение — предлагаем также посмотреть лучшие приколы о помешательстве на лимонах "Монобанка" и новом выпуске "Холостяка".