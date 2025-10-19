Укр

"Кукуха, не уезжай!" Лучшие фото и видео с котиками за неделю

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Смешные котики всегда поднимают настроение Новость обновлена 19 октября 2025, 15:30
Смешные котики всегда поднимают настроение. Фото telegraf.com.ua

Середина октября была насыщенной — проведем ее с прикольными мемами и шутками о котиках

Спустя 42 месяца полномасштабной войны, наверное, каждому тяжело поддерживать свое ментальное здоровье — но что уж точно объединяет украинцев, так это умение с чувством юмора воспринимать любые проблемы в жизни. Именно потому "Телеграф" сделал подборку лучших картинок и мемов с котиками за неделю. Ведь кому не поднимут настроение хорошие мемы, тем более с котиками?

Прежде всего, нельзя не отметить умение украинцев одновременно пересиживать обстрелы в укрытиях, поддерживать военных, готовиться к отключениям света — и при этом все равно стараться как можно полноценнее жить, работать, планировать ремонт, праздники и отпуск.

Мем с котом про жизнь в Украине
Даже котик в шоке от таких реалий
Мем с котом и компьютером про работу
Приходится работать, даже если у тебя лапки
Мем с котом про забыл вещи в стиральной машине
У кого было?
Мем кот с каске пылесос включен
У котиков тоже есть свой фронт
Мем с котом перезвоню позже
Даже котов утомляют телефонные звонки

И хоть иногда и бывает тяжело, нам все равно как-то удается держать себя в руках.

Мем кукуха не уезжай с котом и кроликом
Мем с тиграми ты хорошая киса
Даже хорошим кисам бывает тяжело

Особенно помогает иногда хорошо покушать или купить что-нибудь по акции.

Мем с котом с сердечками в глазах смотрю на драники
Кто не любит деруны? А если еще и со сметанкой, ммм

Творчество тоже всегда помогало в сложные минуты.

Мем art and the artist кот в жалюзи
Художник и его художество

А если уже вкусняшки и искусство не помогают — всегда есть альтернативные варианты. Правда, иногда слишком радикальные, вроде смены работы, или же не особо здоровые.

Мем с котом я люблю виски
Осторожно, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Мем работа друг для кота
Ну разве не так выглядит работа мечты?

Если эта подборка мемов с котиками недостаточно подняла вам настроение — предлагаем также посмотреть лучшие приколы о помешательстве на лимонах "Монобанка" и новом выпуске "Холостяка".

Теги:
#Курьез #Мемы #Приколы #котики недели