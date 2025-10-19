"Кукуха, не уезжай!" Лучшие фото и видео с котиками за неделю
-
-
Середина октября была насыщенной — проведем ее с прикольными мемами и шутками о котиках
Спустя 42 месяца полномасштабной войны, наверное, каждому тяжело поддерживать свое ментальное здоровье — но что уж точно объединяет украинцев, так это умение с чувством юмора воспринимать любые проблемы в жизни. Именно потому "Телеграф" сделал подборку лучших картинок и мемов с котиками за неделю. Ведь кому не поднимут настроение хорошие мемы, тем более с котиками?
Прежде всего, нельзя не отметить умение украинцев одновременно пересиживать обстрелы в укрытиях, поддерживать военных, готовиться к отключениям света — и при этом все равно стараться как можно полноценнее жить, работать, планировать ремонт, праздники и отпуск.
И хоть иногда и бывает тяжело, нам все равно как-то удается держать себя в руках.
Особенно помогает иногда хорошо покушать или купить что-нибудь по акции.
Творчество тоже всегда помогало в сложные минуты.
А если уже вкусняшки и искусство не помогают — всегда есть альтернативные варианты. Правда, иногда слишком радикальные, вроде смены работы, или же не особо здоровые.
