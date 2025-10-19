Рус

"Кукуха, не їдь!" Найкращі фото та відео з котиками за тиждень

Валерія Куценко
Новина оновлена 19 жовтня 2025, 15:40
Смішні котики завжди піднімають настрій. Фото telegraf.com.ua

Середина жовтня була насиченою — проведемо її з прикольними мемами та жартами про котиків

Через 42 місяці повномасштабної війни, напевно, кожному важко підтримувати своє ментальне здоров’я — але що точно об’єднує українців, то це вміння з почуттям гумору сприймати будь-які проблеми в житті. Саме тому "Телеграф" зробив добірку найкращих картинок та мемів із котиками за тиждень. Адже кому не піднімуть настрій добрі мемі, тим більше з котиками?

Насамперед, не можна не відзначити вміння українців одночасно пересиджувати обстріли в укриттях, підтримувати військових, готуватися до відключень світла — і при цьому намагатися якомога повноцінніше жити, працювати, планувати ремонт, свята та відпустку.

Мем з котом про життя в Україні
Навіть котик у шоці від таких реалій
Мем з котом та комп’ютером про роботу
Доводиться працювати, навіть якщо в тебе лапки
Мем з котом про забув речі у пральній машині
У кого було?
Мем кіт у касці пилосос включений
Котики теж мають свій фронт
Мем з котом передзвоню пізніше
Навіть котів стомлюють телефонні дзвінки

І хоч іноді буває важко, нам все одно якось вдається тримати себе в руках.

Мем кукуха не їдь з котом та кроликом
Мем з тиграми ти хороша киця
Навіть хорошим кицям буває важко

Особливо допомагає іноді добре поїсти або купити щось по акції.

Мем з котом із серцями в очах дивлюся на драники
Хто не любить деруни? А якщо ще й зі сметанкою, ммм

Творчість теж завжди допомагала у складні хвилини.

Мем art and the artist кіт у жалюзі
Митець та його мистецтво

А якщо вже смаколики і мистецтво не допомагають — завжди є альтернативні варіанти. Щоправда, іноді надто радикальні, на зразок зміни роботи, або ж не особливо здорові.

Мем з котом я люблю віскі
Обережно, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю
Мем робота друг для кота
Ну, хіба не так виглядає робота мрії?

Якщо ця добірка мемів з котиками недостатньо підняла вам настрій — пропонуємо також подивитися найкращі приколи про божевілля на лимонах "Монобанку" та новий випуск "Холостяка".

