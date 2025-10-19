"Кукуха, не їдь!" Найкращі фото та відео з котиками за тиждень

Середина жовтня була насиченою — проведемо її з прикольними мемами та жартами про котиків

Через 42 місяці повномасштабної війни, напевно, кожному важко підтримувати своє ментальне здоров’я — але що точно об’єднує українців, то це вміння з почуттям гумору сприймати будь-які проблеми в житті. Саме тому "Телеграф" зробив добірку найкращих картинок та мемів із котиками за тиждень. Адже кому не піднімуть настрій добрі мемі, тим більше з котиками?

Насамперед, не можна не відзначити вміння українців одночасно пересиджувати обстріли в укриттях, підтримувати військових, готуватися до відключень світла — і при цьому намагатися якомога повноцінніше жити, працювати, планувати ремонт, свята та відпустку.

Навіть котик у шоці від таких реалій

Доводиться працювати, навіть якщо в тебе лапки

У кого було?

Котики теж мають свій фронт

Навіть котів стомлюють телефонні дзвінки

І хоч іноді буває важко, нам все одно якось вдається тримати себе в руках.

Навіть хорошим кицям буває важко

Особливо допомагає іноді добре поїсти або купити щось по акції.

Хто не любить деруни? А якщо ще й зі сметанкою, ммм

Творчість теж завжди допомагала у складні хвилини.

Митець та його мистецтво

А якщо вже смаколики і мистецтво не допомагають — завжди є альтернативні варіанти. Щоправда, іноді надто радикальні, на зразок зміни роботи, або ж не особливо здорові.

Обережно, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров’ю

Ну, хіба не так виглядає робота мрії?

Якщо ця добірка мемів з котиками недостатньо підняла вам настрій — пропонуємо також подивитися найкращі приколи про божевілля на лимонах "Монобанку" та новий випуск "Холостяка".