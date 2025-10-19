"Кукуха, не їдь!" Найкращі фото та відео з котиками за тиждень
-
-
Середина жовтня була насиченою — проведемо її з прикольними мемами та жартами про котиків
Через 42 місяці повномасштабної війни, напевно, кожному важко підтримувати своє ментальне здоров’я — але що точно об’єднує українців, то це вміння з почуттям гумору сприймати будь-які проблеми в житті. Саме тому "Телеграф" зробив добірку найкращих картинок та мемів із котиками за тиждень. Адже кому не піднімуть настрій добрі мемі, тим більше з котиками?
Насамперед, не можна не відзначити вміння українців одночасно пересиджувати обстріли в укриттях, підтримувати військових, готуватися до відключень світла — і при цьому намагатися якомога повноцінніше жити, працювати, планувати ремонт, свята та відпустку.
І хоч іноді буває важко, нам все одно якось вдається тримати себе в руках.
Особливо допомагає іноді добре поїсти або купити щось по акції.
Творчість теж завжди допомагала у складні хвилини.
А якщо вже смаколики і мистецтво не допомагають — завжди є альтернативні варіанти. Щоправда, іноді надто радикальні, на зразок зміни роботи, або ж не особливо здорові.
