Бывший форпост Киевской Руси: какой город "выкачал" поэта-символиста Александра Олеся (фото)

Родиной Александра Кандыбы является Белополье, которое выросло из укрепленного города Выр еще со времен Киевской Руси

Небольшое, но исторически важное Белополье, что в Сумской области, известно не только древними укреплениями и казацкими традициями, но и как родной город украинского символиста Александра Олеся.

Здесь в 1878 году увидел свет Александр Кандыба, который взял псевдоним Александр Олесь. Он является автором многих популярных книг, альманахов и стихов, таких как "Чары ночи" (который стал романсом), "О слово родное! Орле скованный!.." и "С печалью радость обнялась". "Телеграф" решил написать о родном городе этого выдающегося украинца и узнать, чем он известен.

Александр Олесь родом из города Белополье на Сумщине.

Территория современного города была заселена еще во II-VI веках, о чем свидетельствуют археологические находки поселения черняховской культуры. Во времена Киевской Руси здесь существовал укрепленный город Выр, который защищал регион от кочевников, и первые упоминания о нем появляются в "Поучении" Владимира Мономаха.

В XVII веке на месте древнего Вира возникло поселение, которое со временем получило название Белополье. Город был важным центром казацкого полка, имел острог со многими башнями и активно развивался благодаря ярмаркам и торговле. После отмены полкового устройства Белополье стало уездным центром, а впоследствии — районным городом Харьковской губернии.

Город пережил тяжелые времена: во время Голодомора 1932-1933 годов погибло более 2 тысяч жителей, а во время Второй мировой войны Белополье занимали немецкие войска, освобождено оно было только в сентябре 1943 года. В послевоенный период город активно развивался: здесь действовали машиностроительный завод, дорожно-эксплуатационный участок, сельскохозяйственные организации, пищевые и мебельные предприятия, учебные заведения, дом культуры, кинотеатр и музыкальная школа. В 1966 году в городе построили Белопольскую телебашню — одну из самых высоких конструкций региона.

Какая инфраструктура есть в Белополье Телебашня Дом культуры Музыкальная школа

Где и от чего умер Александр Олесь

Украинский поэт и драматург провел последние годы жизни в эмиграции из-за политических обстоятельств в Украине. Он находился в Праге (Чехия), где продолжал писать и поддерживать украинское культурное сообщество. 27 июля 1944 года Олесь умер от сердечного приступа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой город на востоке воспитал многие выдающиеся украинцы.