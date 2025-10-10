Редкую исчезающую птицу увидели в небе над Украиной: она может полностью проглотить змею (фото)

Краснокнижный хищник, летавший в небе над Острогом, охотится преимущественно на змей

В одном городе Ровенской области зафиксировали необычное событие. Там летала редкая птица — змееяд голубоногий, популяция которого стремительно сокращается в Украине.

Фотограф Станислава Ро заметила и сфотографировала эту птицу в городе Острог. Хищник занесен в Красную книгу Украины, узнал "Телеграф".

Для справки

Змееид голубоногий — один из немногих представителей рода ястребовых в Украине. Распространен в Южной Евразии и Северной Африке, зимует в южной части своего ареала; осенью улетает на юг. В Украине эта птица гнездится преимущественно на Полесье, в лесостепной зоне, а также встречается в Карпатах и горах Крыма.

Как выглядит птица

Питается преимущественно змеями — ужами и змеями, реже ящерицами и лягушками. Поражает способностью проглатывать змей целиком, даже если они достаточно велики. Обычно пара птиц выводит всего одного птенца за сезон.

