Укр

Коробки не выбрасывайте: "картонная" люстра за 5 тысяч гривен насмешила украинцев (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такую люстру можно и самостоятельно сделать, уверены украинцы
Такую люстру можно и самостоятельно сделать, уверены украинцы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинцы смеются над дорогим абажуром и делятся идеями, как сделать подобный за небольшие деньги.

Несмотря на предрассудки, пустые коробки из дома выбрасывать не стоит – их можно превратить в настоящие дизайнерские вещи. В этом уверены комментаторы видео, которое на днях завирусилось в сети. На нем — чудная люстра, словно сделанная из коробок.

Видео из строительного магазина показали в ТикТоке. За подвес просят около 5 тысяч гривен.

На сайте Эпицентра удалось найти этот подвес Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown чуть дешевле, но цена все равно впечатляет – 3 618 грн. Он сделан в Китае и имеет цоколи под лампы. Поставляется без лампочек в комплекте. Несмотря на внешний вид, сделаны подвесы из стали.

Подвес Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown
Подвес Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown

Украинцы насмехаются над странной люстрой, предполагают, что это для тех, у кого нет вкуса. Есть и другие версии.

Комментарии к видео

Но есть и те, кто уже попытался создать такую же из картона или даже придумал, как самодельную люстру превратить в способ заработка. Некоторые написали инструкцию, как сделать похожую конструкцию, потратив всего несколько сотен гривен.

Комментарии к видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в АТБ томатный сок продают дороже алкогольного напитка. В сети уже смеются, что выбор очевиден.

Теги:
#Юмор #Дизайн #люстрация