Коробки не выбрасывайте: "картонная" люстра за 5 тысяч гривен насмешила украинцев (видео)

Украинцы смеются над дорогим абажуром и делятся идеями, как сделать подобный за небольшие деньги.

Несмотря на предрассудки, пустые коробки из дома выбрасывать не стоит – их можно превратить в настоящие дизайнерские вещи. В этом уверены комментаторы видео, которое на днях завирусилось в сети. На нем — чудная люстра, словно сделанная из коробок.

Видео из строительного магазина показали в ТикТоке. За подвес просят около 5 тысяч гривен.

На сайте Эпицентра удалось найти этот подвес Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown чуть дешевле, но цена все равно впечатляет – 3 618 грн. Он сделан в Китае и имеет цоколи под лампы. Поставляется без лампочек в комплекте. Несмотря на внешний вид, сделаны подвесы из стали.

Подвес Ledvance Decor Cardboard Square Pendant Brown

Украинцы насмехаются над странной люстрой, предполагают, что это для тех, у кого нет вкуса. Есть и другие версии.

Но есть и те, кто уже попытался создать такую же из картона или даже придумал, как самодельную люстру превратить в способ заработка. Некоторые написали инструкцию, как сделать похожую конструкцию, потратив всего несколько сотен гривен.

