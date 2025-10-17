Первого мужа убили, другой лишил ее свободы на 12 лет: какой несправедливой была судьба принцессы Острожских

"Черная графиня" XVI века хотя и родилась принцессой, но ее путь был темным и тяжелым

История Гальшки Острожской, одной из самых известных и богатых женщин XVI века, напоминает драму, достойную экранизации. Она трижды выходила замуж, но ее жизнь была полна потерь, разочарований и борьбы за свободу.

Единственная дочь и наследница западнорусского магната Ильи Константиновича Острожского Эльжбета (Гальша) Острожская — княгиня, представительница древнего западнорусского княжеского рода Острожских, основательница Острожской академии. За все свои 42 года жизни она не знала счастья, как написали в газете "33 канал".

Как принцесса рода Острожских превратилась в "черную графиню"

Гальшка родилась в семье влиятельных князей Острожских. Ее отец, Илья Острожский, умер внезапно еще до рождения дочери, оставив ей огромные имения. Мать же ее звали Беата Костелецкая. Когда девушка подросла, за ее руку соревновались самые знатные магнаты Речи Посполитой.

Мать принцессы

Среди них — Дмитрий Сангушко, образованный и красивый воин, близкий друг семьи. Молодые люди полюбили друг друга, но мать Гальшки, Беата, не спешила отдавать дочь замуж, желая самой управлять ее наследством. Тогда Дмитрий похитил возлюбленную, и священник тайно обвенчал их.

Князь Дмитрий Сангушко влюбился в наследницу Острожских

От этого брака Гальшка, вероятно, родила мальчика, которого тайно вывезли и отдали на усыновление в верную князьям Острожским семью Наливайко в Гусятин. Этот мальчик известен как Северин Наливайко.

Свадьба двух молодых людей

Но этот побег стал для князя роковым. Разгневанная Беата обратилась к королю, и тот приговорил Сангушку к смертной казни, если он не откажется от брака. Сангушко отказался и пытался скрыться вместе с Гальшкой, но их догнали. Дмитрия тяжело ранили, и он умер от горячки в хлеву.

После этого Гальшка оказалась под контролем матери, а король приказал выдать ее за влиятельного познанского воеводу Лукаша Гурку — мужа старше ее на 35 лет. Епископ Чарнковский в спешке провел венчание. Но Беата с Гальшкой бежали во Львов и скрылись в монастыре.

Лукаш Гурка пытался завоевать расположение княгини

Во Львов с большой вооруженной дружиной прибыли братья Гурки. К ним присоединились магистратские слуги, и вскоре монастырь, в котором скрывались Беата с дочерью, оказался в осаде. Нападавшие даже установили пушки, снятые с Пороховой башни — еще долго на монастырских стенах оставались следы от ядер.

Несмотря на блокаду, в монастырь пускали нищих и паломников, как это было принято с давних времен. Под видом одного из них проник человек, который, только оказавшись внутри, сбросил лохмотья — это был князь Симеон Слуцкий. Беата сразу представила его дочери как ее жениха.

Брак освятил монах, которого быстро уговорили деньгами. Тем временем осада продолжалась. Когда ворота монастыря наконец открылись, Беата сообщила, что брак ее дочери уже состоялся. Но Гальшку все равно забрали силой и отправили в замок Гурков. Лукаш Гурка пытался завоевать ее сердце, но тщетно.

Вскоре Слуцкий погиб при загадочных обстоятельствах — говорили, что утонул. Отчаявшаяся Беата предлагала огромный выкуп, чтобы освободить дочь, но Гурка запер Гальшку в башне, которую впоследствии назвали Черной. Там она провела 12 лет в почти полном одиночестве.

Гальшка Острожская в траурном наряде навсегда

Свободу Гальшка получила только после смерти мужа – в 1573 году. Через несколько лет, в 1579-м, она написала завещание, в котором часть своего состояния завещала на создание больницы и школы в Остроге — будущей Острожской академии. Последние годы женщина прожила на Подолье, где и умерла в 1582 году.

Историки того времени писали, что судьба не знала к ней жалости — вся ее жизнь прошла в боли и потере.

