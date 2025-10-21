Цей плазун пережив динозаврів: рідкісну тварину побачили в одній з областей України (фото)

Черепаха, яка живе в одному регіоні на півдні України, на межі зникнення

На одному зі ставків Одещини інспектори виявили справжню "жительку давнини" — європейську болотяну черепаху, яка пережила епоху динозаврів і досі бореться за виживання.

Біля селища Ширяєве, що в Одеській області, натрапили на рідкісну мешканку водних угідь — європейську болотяну черепаху. Про це розповіли у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Її пращури з’явилися ще близько 200 мільйонів років тому, у мезозойську еру, коли на Землі господарювали динозаври. Сьогодні з 26 родин черепах до наших днів дожили лише 12, і ця невелика рептилія все ще продовжує існувати.

Проте вид перебуває під загрозою зникнення. Європейська болотяна черепаха внесена до Червоного списку МСОП, а також охороняється Бернською конвенцією та Європейським червоним списком. Основними небезпеками для неї залишаються осушення боліт, зміни русел річок і знищення невеликих водойм, що активно здійснює людина.

Для довідки

На Одещині черепаха ще зустрічається у водах Кодими, Тилігула, Куяльників, Чічіклії, а також у ставках і заплавних болотах. Вона віддає перевагу мілководдю, швидко ховається в мул при небезпеці і добре плаває, хоча на суші рухається повільніше.

Харчування різноманітне: перевагу надає білковій їжі — комахам, молюскам, ракоподібним, жабам і рибі. При цьому черепаха приносить користь людині, допомагаючи контролювати популяцію комарів та хвору рибу.

Тривалість життя виду може сягати десятків років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рідкісного птаха побачили у Чорнобильському заповіднику.