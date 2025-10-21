На вид уверенны, а на самом деле — закомплексованные: кто такие абьюзеры

Абьюзера нелегко распознать сразу

Абьюзер — это человек, систематически унижающий, контролирующий или наносящий вред другому человеку — эмоционально, психологически или физически. Термин происходит от английского abuse — "злоупотребление" или "насилие". Чаще всего его используют, когда речь идет о токсичных отношениях, где одна сторона постоянно давит на другую, ограничивает свободу или манипулирует.

Как сообщает Womenslaw.org, абъюзер — это не просто агрессор, а человек, эмоционально влияющий или использующий физическую силу, чтобы получить власть над партнером или окружением, чтобы контролировать или унижать других. По сути, это человек, злоупотребляющий властью или доверием, чтобы заставить кого-то почувствовать страх или беспомощность.

Абьюзеры не всегда носят очевидный "плохой характер". Они почти всегда кажутся уверенными в себе, хотя на самом деле имеют слабую самооценку и поэтому хотят доминировать, чтобы самоутвердится.

Часто абьюз возникает в ситуациях, где один человек оказывает какое-либо влияние на другого. К примеру, материальное, эмоциональное или психологическое. Абъюзером может быть кто-либо — партнер в отношениях, отец или мать, руководитель, даже друг. Этот человек использует давление для контроля, оправдывая это "заботой", "любовью" или "воспитанием".

Обюзерка. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

В реальной жизни абъюзер может не повышать голос и не избивать – его оружие часто слова, молчание или манипуляция. Он постепенно разрушает уверенность другого человека, заставляя его сомневаться в своей ценности и зависеть от него. Именно поэтому понятие "абъюзер" — это не об эмоциях, а о модели поведения, в которой один человек системно злоупотребляет властью над другим.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что женщины все чаще проигрывают деньги. Узнайте, почему это опасно и как их привлекают в онлайн-казино.