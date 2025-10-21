З вигляду впевнені, а насправді - закомплексовані: хто такі аб'юзери

Аб'юзера нелегко розпізнати відразу

Аб’юзер — це людина, яка систематично принижує, контролює або завдає шкоди іншій людині — емоційно, психологічно чи фізично. Термін походить від англійського abuse — "зловживання" або "насильство". Найчастіше його вживають, коли йдеться про токсичні стосунки, де одна сторона постійно тисне на іншу, обмежує свободу чи маніпулює.

Як повідомляє Womenslaw.org, аб'юзер — це не просто агресор, а людина, яка емоційно впливає або використовує фізичну силу, щоб отримати владу над партнером або оточенням, щоб контролювати чи принижувати інших. По суті, це людина, яка зловживає владою чи довірою, щоб змусити когось відчути страх або безпорадність.

Аб'юзери не завжди мають очевидний "поганий характер". Вони майже завжди здаються впевненими у собі, хоча насправді — мають слабку самооцінку і тому хочуть домінувати.

Часто аб'юз виникає у ситуаціях, де одна особа має якийсь вплив на іншу. Наприклад, матеріальний, емоційний чи психологічний. Аб’юзером може бути будь-хто — партнер у стосунках, батько чи мати, керівник, навіть друг. Ця людина використовує тиск для контролю, виправдовуючи це "турботою", "любов'ю" чи "вихованням".

Аб'юзерка. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

У реальному житті аб’юзер може не підвищувати голос і не бити — його зброя часто слова, мовчання або маніпуляція. Він поступово руйнує впевненість іншої людини, змушуючи її сумніватися у власній цінності та залежати від нього. Саме тому поняття "аб’юзер" — це не про емоції, а про модель поведінки, у якій одна людина системно зловживає владою над іншою.

