У Трампа заметили признаки деменции: как это отражается на его поведении

Психолог указал на признаки, которые свидетельствуют о деменции у президента США

У президента США Дональда Трампа появились признаки, которые указывают на деменцию. Состояние здоровья политика в последнее время стало горячей темой, которую обсуждают не только пользователи сети, но и профессиональные врачи.

Так, психолог Джон Гартнер, который работал внештатным профессором медицинской школы Университета Джонса Хопкинса, рассказал в подкасте The Daily Beast, что заметил у Трампа серьезное ухудшение состояния, которое может указывать на слабоумие.

По словам доктора Гартнера, у президента США наблюдается нарушение языковых и двигательных навыков, а также контроля импульсов. Это может свидетельствовать о деменции.

Мы наблюдаем серьезное ухудшение функций языка, мышления, психомоторной активности, контроля импульсов и целого ряда других областей. Многие не осознают, что Дональд Трамп раньше был очень красноречивым человеком. Джон Гартнер

Врач напомнил, что ранее президент США говорил много, красиво и связно. Однако теперь его способность к красноречию ухудшается. Он может забывать о чем начинал говорить, а иногда откровенно врать. Эти сигналы и вызывают беспокойство у врачей и пользователей сети, которые в последнее время активно обсуждают состояние здоровья Трампа.

При этом Белый дом заявляет о прекрасном состоянии здоровья президента США, а сам Трамп в соцсетях недавно написал, что еще никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас.

