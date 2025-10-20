"Думал, что динозавры вымерли": рыбак похвастался своим трофейным уловом (фото)

Мужчина из Кривого Рога показал щуку "во всей красе"

В водоемах Украины продолжают встречаться настоящие рекордсмены среди рыбы. Одним из таких стал последний улов рыбака из Кривого Рога – он поймал здоровенную щуку.

На Днепропетровщине рыбак Сергей Егоров отличился поразительным уловом. Мужчина опубликовал в соцсетях фотографию щуки весом около 7,5 килограммов, пойманной на одном из водохранилищ недалеко от города.

Человек с трофейным уловом

Рыбак показывает щуку "во всей красоте"

По словам Сергея, такой улов стал для него настоящим событием. Публикация вызвала активное обсуждение среди участников рыболовного сообщества, которые увлеченно делились собственными историями и советами.

В комментариях тоже шутят. Кто-то пишет, что поражен уловом и "думал, что динозавры уже вымерли", или называют щуку "крокодайлом".

Что пишут под публикацией

Для справки

Щука — это хищная пресноводная рыба, известная своим удлиненным телом и острыми зубами. Она охотится на более мелких рыб и является настоящей хозяйкой водоемов.

Ее тело длинное, а окраска тела зелено-коричневая или оливковая со светлыми или желтоватыми полосами и пятнами по бокам.

Щуки могут достигать от 30 см до более 1,5 м в длину, вес — от нескольких сотен граммов до 35 килограммов, в зависимости от условий обитания

