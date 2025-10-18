Природа помогла: рыбак похвастался большим уловом хищников (фото)

Октябрь и ноябрь являются удачным временем для ловли щук, ведь рыба перед зимой активно питается

За день рыбалки на Киевском водохранилище можно поймать десяток молодых щук. Сейчас задача несколько упростилась из-за уровня воды.

Во время рыбалки на "Киевском море" рыбакам удалось поймать несколько хищных рыб. Об этом рассказали в сообществе Рыбалка Киев | Киевская обл.

Как оказалось, три друга на спиннинг умудрились поймать 14 молодых щук, весом от 1 кг — 2кг.

Рыбак с щукой

Сильно упала вода, признаются рыбаки, поэтому рыба плавала почти на поверхности.

На Киевском водохранилище

Рыбаки выложили несколько фото с уловом, пойманным на воблер, то есть приманку известной модели Jaxon Karas.

Улов

Пойманные на Киевском водохранилище щуки

Ловить пришлось троллингом, иначе говоря, с лодки, оборудованной двигателем. Этот метод позволяет осуществлять ловлю на большой площади водоема, не стоя на месте, причем приманка все время находится в воде.

Лодка заплыла далеко от берега

Рыбак также признался, что пытался ловить разными способами, но лучше всего клевало как раз во время троллинга.

комментарии под сообщением

Впрочем, в комментариях отметили, что на реке Днепр и ее притоках в пределах Киева и Киевской области действуют ограничения на движение судов.

комментарии под сообщением

Кроме того, рыбаков даже заподозрили в возможном браконьерстве.

комментарии под сообщением

