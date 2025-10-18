Укр

Природа помогла: рыбак похвастался большим уловом хищников (фото)

Алексей Руденко
Новость обновлена 18 октября 2025, 19:17
Рыбалка поймал щуку в Киевском водохранилище. Фото Социальные сети

Октябрь и ноябрь являются удачным временем для ловли щук, ведь рыба перед зимой активно питается

За день рыбалки на Киевском водохранилище можно поймать десяток молодых щук. Сейчас задача несколько упростилась из-за уровня воды.

Во время рыбалки на "Киевском море" рыбакам удалось поймать несколько хищных рыб. Об этом рассказали в сообществе Рыбалка Киев | Киевская обл.

Как оказалось, три друга на спиннинг умудрились поймать 14 молодых щук, весом от 1 кг — 2кг.

щука киевское море
Рыбак с щукой

Сильно упала вода, признаются рыбаки, поэтому рыба плавала почти на поверхности.

рыба киевское море
На Киевском водохранилище

Рыбаки выложили несколько фото с уловом, пойманным на воблер, то есть приманку известной модели Jaxon Karas.

щука киевское море
Улов
щука киевское море
Пойманные на Киевском водохранилище щуки

Ловить пришлось троллингом, иначе говоря, с лодки, оборудованной двигателем. Этот метод позволяет осуществлять ловлю на большой площади водоема, не стоя на месте, причем приманка все время находится в воде.

щука киевское море
Лодка заплыла далеко от берега

Рыбак также признался, что пытался ловить разными способами, но лучше всего клевало как раз во время троллинга.

щука киевское море
комментарии под сообщением

Впрочем, в комментариях отметили, что на реке Днепр и ее притоках в пределах Киева и Киевской области действуют ограничения на движение судов.

щука киевское море
комментарии под сообщением

Кроме того, рыбаков даже заподозрили в возможном браконьерстве.

щука киевское море
комментарии под сообщением

Напомним, "Телеграф" писал, что в Днепре юный рыбак совершил неожиданный улов в парке Глобы, вытащив из водоема большого карпа. Событие сняли на видео, которое сейчас набирает просмотры в сети.

