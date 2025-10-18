Природа помогла: рыбак похвастался большим уловом хищников (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Октябрь и ноябрь являются удачным временем для ловли щук, ведь рыба перед зимой активно питается
За день рыбалки на Киевском водохранилище можно поймать десяток молодых щук. Сейчас задача несколько упростилась из-за уровня воды.
Во время рыбалки на "Киевском море" рыбакам удалось поймать несколько хищных рыб. Об этом рассказали в сообществе Рыбалка Киев | Киевская обл.
Как оказалось, три друга на спиннинг умудрились поймать 14 молодых щук, весом от 1 кг — 2кг.
Сильно упала вода, признаются рыбаки, поэтому рыба плавала почти на поверхности.
Рыбаки выложили несколько фото с уловом, пойманным на воблер, то есть приманку известной модели Jaxon Karas.
Ловить пришлось троллингом, иначе говоря, с лодки, оборудованной двигателем. Этот метод позволяет осуществлять ловлю на большой площади водоема, не стоя на месте, причем приманка все время находится в воде.
Рыбак также признался, что пытался ловить разными способами, но лучше всего клевало как раз во время троллинга.
Впрочем, в комментариях отметили, что на реке Днепр и ее притоках в пределах Киева и Киевской области действуют ограничения на движение судов.
Кроме того, рыбаков даже заподозрили в возможном браконьерстве.
Напомним, "Телеграф" писал, что в Днепре юный рыбак совершил неожиданный улов в парке Глобы, вытащив из водоема большого карпа. Событие сняли на видео, которое сейчас набирает просмотры в сети.