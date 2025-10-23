Ушел к ней от жены: что известно о муже Поляковой, с которым она в браке 21 год
Полякова познакомилась с будущим мужем в 2000-х
Известная певица Оля Полякова, которая сейчас имеет конфликт с "Суспільним" из-за Нацотбора, замужем более 20 лет. Ее мужем является бизнесмен Вадим Буряковский.
Что нужно знать:
- Муж Поляковой занимается бизнесом
- Он расстался с женой ради певицы
- Супруги воспитывают двух дочерей
расскажет, что известно об избраннике певицы и как они познакомились.
Что известно о Вадиме Буряковском
Предприниматель родился примерно в 1962 году в Киеве. На сайте Youcontrol можно найти, что Буряковский был основателем нескольких компаний, в частности "Торгово-финансовой промышленной компании" и "Будмашинвестгрупп". Также в сети были упоминания, что Вадим управляет заводом, который производит технику для городских нужд – от снегоочистительных машин до мусоровозов.
Буряковский познакомился с Поляковой в 2003 году. Тогда певицу пригласили выступить на его день рождения. Однако Оле сказали, что это будет благотворительное мероприятие, поэтому она была удивлена, когда приехала на локацию. С тех пор они стали общаться.
В то время Буряковский был женат, однако впоследствии он развелся ради того, чтобы быть с Поляковой. Певица призналась, что сначала была любовницей бизнесмена.
Я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решителен, он не стал мучить ни одну, ни другую, он этот круг прервал и все. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе и треугольник – это неприятно, это трагическая ситуация.
В 2004 году пара поженилась. Свадьба состоялась в стиле "Эдемского сада". Венчания не было, поскольку Полякова – христианка, а муж – иудей. Разница между бизнесменом и певицей – 16 лет.
В 2005 году у супругов родилась дочь Мария, а в 2011 году – Алиса. Старшая стала блогершей, а младшая еще учится в школе.
Вадим редко появляется в соцсетях певицы, а также почти не посещает публичные мероприятия. В 2024 году Полякова отметила 20-ю годовщину в браке с бизнесменом. Певица отметила, что муж стал ее опорой в жизни. Она отметила, что в этом браке выросла как женщина.
Мне казалось, что это невозможно, но он совершил невозможное. Сначала взял меня на ручки, потом научил ходить и делать все самой. А потом не мешал – только поддерживал и хвалил! Понимаю, что это родительская позиция, но с женщиной, которая была в детской, невозможно иначе. Я выросла в этом браке, в любви и тепле, и стала взрослой, независимой и самоуверенной!
На днях Буряковский был замечен на презентации нового фильма о певице "Все будет хорошо, Оля". На мероприятии певица была рядом с мужем. Также на презентацию пришла их младшая дочь Алиса.
