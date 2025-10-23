Пішов до неї від дружини: що відомо про чоловіка Полякової, з яким вона у шлюбі 21 рік

Полякова познайомилась з майбутнім чоловіком у 2000-х

Відома співачка Оля Полякова, яка зараз має конфлікт із "Суспільним" через Нацвідбір, заміжня понад 20 років. Її чоловіком є бізнесмен Вадим Буряковський.

Що треба знати:

Чоловік Полякової займається бізнесом

Він розлучився з дружиною заради співачки

Подружжя виховує двох доньок

"Телеграф" розповість, що відомо про обранця співачки та як вони познайомилися.

Що відомо про Вадима Буряковського

Підприємець народився приблизно у 1962 році у Києві. На сайті Youcontrol можна знайти, що Буряковський був засновником кількох компаній, зокрема "Торгівельно-фінансової промислової компанії" і "Будмашінвестгруп". Також у мережі були згадки, що Вадим керує заводом, який виготовляє техніку для міських потреб – від снігоочисних машин до сміттєвозів.

Вадим Буряковський, скриншот з програми "Говорить Суханов"

Буряковський познайомився з Поляковою у 2003 році. Тоді співачку запросили виступити на його дні народження. Однак Олі сказали, що це буде благодійний захід, тому вона була здивована, коли приїхала на локацію. Відтоді вони почали спілкуватися.

Полякова і Буряковський познайомилися у 2003 році, фото з мережі

На той час Буряковський був одружений, однак згодом він розлучився заради того, щоб бути з Поляковою. Співачка зізналась, що спершу була коханкою бізнесмена.

Я була коханкою у свого чоловіка. Недовго, бо він дуже рішучий, він не став мучити ні одну, ні другу, він це коло перервав і все. Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, її горе, і трикутник – це неприємно, це трагічна ситуація. Оля Полякова

У 2004 році пара одружилася. Весілля відбулося в стилі "Едемського саду". Вінчання не було, оскільки Полякова — християнка, а чоловік — іудей. Різниця між бізнесменом і співачкою — 16 років.

У 2005 році у подружжя народилась донька Марія, а у 2011 році — Аліса. Старша стала блогеркою, а молодша ще навчається у школі.

Полякова з чоловіком і доньками, фото з мережі

Вадим рідко з'являється у соцмережах співачки, а також майже не відвідує публічні заходи. У 2024 році Полякова відзначила 20-ту річницю у шлюбі з бізнесменом. Співачка зазначила, що чоловік став її опорою в житті. Вона зазначила, що у цьому шлюбі виросла як жінка.

Мені здавалося, що це неможливо, але він зробив неможливе. Спочатку взяв мене на ручки, а потім навчив ходити й робити все самій. А потім не заважав – тільки підтримував і хвалив! Розумію, що це батьківська позиція, але з жінкою, яка була в дитячій, неможливо інакше. Я виросла в цьому шлюбі, в любові й теплі, і стала дорослою, незалежною і самовпевненою!. Оля Полякова

Полякова написала допис про чоловіка

Днями Буряковського помітили на презентації нового фільму про співачку "Все буде добре, Оля". На заході співачка була поруч із чоловіком. Також захід відвідала їхня молодша донька Аліса.

Полякова з чоловіком на презентації фільму, фото "Бульвар Гордона"

