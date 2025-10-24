Чем отличаются женщины с грибами: лишь единицы дадут правильный ответ

Головоломки "Найди отличия" — это увлекательное и расслабляющее занятие, которое дает тренировку мозгу

Эти головоломки подойдут для детей и взрослых. Проверьте, на что вы способны

Найдите 3 отличия

На рисунке выше можно увидеть изображения женщины, упаковывающей грибы. На первый взгляд, оба рисунка кажутся почти одинаковыми.

Однако, если присмотреться повнимательнее, можно заметить несколько отличий между картинками.

Ваша задача – найти три отличия между двумя изображениями за 23 секунды. Запустите таймер и проверьте свою внимательность.

А вы нашли эти отличия?

Источник: Jagran Josh

Ранее "Телеграф" предложил вам разгадать интересный ребус, в котором скрыто имя выдающегося украинского писателя. Это своеобразная интеллектуальная головоломка, которая не только развлечет, но познакомит с выдающейся фигурой украинской литературы.