Когда и как правильно сажать луковицы тюльпанов под зиму, чтобы они пышно цвели весной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Если сейчас посадить луковицы, то уже весной будете наслаждаться пышными тюльпанами
Осенью самое время не только подготовить сад и огород к зиме, но и позаботиться о высадке тюльпанов. Правильная и своевременная посадка луковиц на зиму обеспечит красивое цветение на клумбах уже весной.
"Телеграф" расскажет, когда и как правильно сажать тюльпаны осенью.
Советы по высадке тюльпанов под зиму
Осеннюю посадку тюльпанов можно начинать, когда с деревьев начинают стремительно опадать листья. Это обычно в конце октября — начале ноября, пишет Express. В это время грунт еще не успел сильно промерзнуть, что идеально подойдет для луковиц, которые не боятся холода, но не любят излишнюю влагу.
Сажать тюльпаны можно, как в открытый грунт, так и в горшки. Их нужно закапывать на глубину, в два-три раза превышающую высоту самой луковицы. Если сажаете цветы в горшок, следите, чтобы луковицы не прижимались одна к другой и к стенкам самого горшка, это поможет избежать промерзания и гниения.
После посадки, присыпьте площадь под тюльпанами щедрым слоем многоцелевого компоста. Такое удобрение будет питать цветы необходимыми микроэлементами, чтобы они выросли крепкими и порадовали пышным цветением весной. Кроме того, укрыть участок с тюльпанами можно слоем мульчи из опавших листьев, это создаст дополнительную защиту для луковиц в земле.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя обрезать фруктовые деревья осенью. И когда лучше всего это делать.