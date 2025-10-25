Укр

Когда и как правильно сажать луковицы тюльпанов под зиму, чтобы они пышно цвели весной

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Советы по высадке тюльпановых луковиц осенью Новость обновлена 25 октября 2025, 10:03
Советы по высадке тюльпановых луковиц осенью. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Если сейчас посадить луковицы, то уже весной будете наслаждаться пышными тюльпанами

Осенью самое время не только подготовить сад и огород к зиме, но и позаботиться о высадке тюльпанов. Правильная и своевременная посадка луковиц на зиму обеспечит красивое цветение на клумбах уже весной.

"Телеграф" расскажет, когда и как правильно сажать тюльпаны осенью.

Советы по высадке тюльпанов под зиму

Осеннюю посадку тюльпанов можно начинать, когда с деревьев начинают стремительно опадать листья. Это обычно в конце октября — начале ноября, пишет Express. В это время грунт еще не успел сильно промерзнуть, что идеально подойдет для луковиц, которые не боятся холода, но не любят излишнюю влагу.

тюльпаны, цветы

Сажать тюльпаны можно, как в открытый грунт, так и в горшки. Их нужно закапывать на глубину, в два-три раза превышающую высоту самой луковицы. Если сажаете цветы в горшок, следите, чтобы луковицы не прижимались одна к другой и к стенкам самого горшка, это поможет избежать промерзания и гниения.

После посадки, присыпьте площадь под тюльпанами щедрым слоем многоцелевого компоста. Такое удобрение будет питать цветы необходимыми микроэлементами, чтобы они выросли крепкими и порадовали пышным цветением весной. Кроме того, укрыть участок с тюльпанами можно слоем мульчи из опавших листьев, это создаст дополнительную защиту для луковиц в земле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя обрезать фруктовые деревья осенью. И когда лучше всего это делать.

Теги:
#Полезные советы #Тюльпаны #Клумба