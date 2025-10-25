Когда и как правильно сажать луковицы тюльпанов под зиму, чтобы они пышно цвели весной

Если сейчас посадить луковицы, то уже весной будете наслаждаться пышными тюльпанами

Осенью самое время не только подготовить сад и огород к зиме, но и позаботиться о высадке тюльпанов. Правильная и своевременная посадка луковиц на зиму обеспечит красивое цветение на клумбах уже весной.

"Телеграф" расскажет, когда и как правильно сажать тюльпаны осенью.

Советы по высадке тюльпанов под зиму

Осеннюю посадку тюльпанов можно начинать, когда с деревьев начинают стремительно опадать листья. Это обычно в конце октября — начале ноября, пишет Express. В это время грунт еще не успел сильно промерзнуть, что идеально подойдет для луковиц, которые не боятся холода, но не любят излишнюю влагу.

Сажать тюльпаны можно, как в открытый грунт, так и в горшки. Их нужно закапывать на глубину, в два-три раза превышающую высоту самой луковицы. Если сажаете цветы в горшок, следите, чтобы луковицы не прижимались одна к другой и к стенкам самого горшка, это поможет избежать промерзания и гниения.

После посадки, присыпьте площадь под тюльпанами щедрым слоем многоцелевого компоста. Такое удобрение будет питать цветы необходимыми микроэлементами, чтобы они выросли крепкими и порадовали пышным цветением весной. Кроме того, укрыть участок с тюльпанами можно слоем мульчи из опавших листьев, это создаст дополнительную защиту для луковиц в земле.

