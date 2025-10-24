Оставьте ветки в покое: почему нельзя обрезать фруктовые деревья осенью и когда лучше всего это делать

Осенняя обрезка может навредить вашему саду

Осенью многие садоводы задаются вопросом, когда проводить санитарную обрезку фруктовых деревьев. Как оказалось, октябрь и ноябрь не лучшее время для спиливания веток, так как сейчас они подвержены вредителям и грибковым болезням. Однако есть более подходящие месяцы для этого.

"Телеграф" расскажет, почему осенняя обрезка может быть опасной для сада и когда лучшее время для спиливания веток фруктовых деревьев.

Советы садоводам по обрезке деревьев

Многие дачники по незнанию начинают обрезать деревья осенью. Однако так делать не стоит, считает опытная садовод Олеся Васильевна. В своем тик-ток видео она объясняет, что в октябре-ноябре деревья подвержены вредителям, которые ищут место в коре деревьев для зимовки, а также спорам грибковых заболеваний. Поэтому лучше всего осенью оставить деревья в покое.

А вот обрезать их можно дважды в год — в конце февраля и начале июня. По словам садовода, в конце зимы, когда еще холодно, деревья находятся в состоянии покоя, нет активного движения сока в ветках и нет угрозы вредителей и болезней. Поэтому, лучшее время для санитарной обрезки именно конец февраля.

А в июне фруктовые деревья можно обрезать, чтобы было больше света в кронах и дерево направляло энергию не на развитие веток, а на питание и созревание плодов. Также в это время закладываются почки на новый сезон.

