С Днем бабушек и дедушек: теплые поздравления в картинках, стихах и видео с праздником
Праздник не имеет официального статуса
Во вторник, 28 октября, в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Это теплый трогательный праздник, напоминающий нам о важности родных в жизни.
День бабушек и дедушек ввело в 2009 году Цветочное бюро из Нидерландов. Идея предполагала, что внуки дарят своим бабушкам и дедушкам горшки с живыми цветами. Растения олицетворяют связь поколений: корни – это старшие члены семьи, молодые ростки – младшие.
В этот день внуки выражают благодарность бабушкам и дедушкам за их поддержку, любовь и заботу. Родным дарят сладости, цветы, презенты и проводят время вместе. Это праздник, напоминающий нам о важности семейных ценностей и традиций.
"Телеграф" собрал поздравления в стихах, открытках и видео, чтобы вы могли отправить родным.
Поздравления с Днем бабушек и дедушек
С Днем бабушек и дедушек!
Пусть радость сердце греет,
Пусть счастье рядом следует,
А на душе теплеет.
Пусть солнце в небе ясное
Улыбки освещает,
И станут дни прекрасными,
И сбудутся желания!
С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем счастья крепкого,
Любви, как в первый раз,
Пусть миром дом ваш полнится,
Достатком и трудом,
И преданность, и верность
Всегда живут пусть в нем!
Всех бабушек и дедушек
Сегодня поздравляю.
Вам праздник свой отметить
Я весело желаю.
Желаю, чтобы внуки
Здоровыми росли
И радость бесконечную
Вам каждый день несли.
Пусть счастья и здоровья
Добавит детский смех.
Желаю, чтоб для внуков
Вы были лучше всех.
Пусть детские ладони
Вам душу согревают,
Любовь сердечек близких
Пусть вас не покидает.
С Днем бабушек и дедушек
Спешим поздравить вас!
Для внучеков, для детушек
В вас есть добра запас
Тепла, любви и нежности.
За всё благодарим.
Здоровья, безмятежности
Желать мы вам хотим.
Дедуля и бабуля,
Желаю вам добра,
В день бабушек и дедушек,
Лишь счастья и тепла!
Здоровья вам и радости,
И пусть бегут года,
Душа ведь не состарится —
Она всегда юна!
В День бабушек и дедушек
Наших самых родных,
Искренне, душевно
Спешим поздравить их.
За руку помощи воспитании,
Любовь их и доброту
Подарим им внимание,
Заботу, теплоту.
Дорогие бабушки и дедушки,
День сегодня ваш в календаре.
Вы от нас примите поздравления,
Лучше вас людей нет на Земле.
Добрые, родные и любимые,
Дай вам Бог здоровья, долгих дней,
Чтобы внуки уважали и ценили вас,
Чтобы радовались жизни вы своей.
