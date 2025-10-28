С Днем бабушек и дедушек: теплые поздравления в картинках, стихах и видео с праздником

Праздник не имеет официального статуса

Во вторник, 28 октября, в Украине отмечают День бабушек и дедушек. Это теплый трогательный праздник, напоминающий нам о важности родных в жизни.

День бабушек и дедушек ввело в 2009 году Цветочное бюро из Нидерландов. Идея предполагала, что внуки дарят своим бабушкам и дедушкам горшки с живыми цветами. Растения олицетворяют связь поколений: корни – это старшие члены семьи, молодые ростки – младшие.

День бабушек и дедушек, фото Freepik

В этот день внуки выражают благодарность бабушкам и дедушкам за их поддержку, любовь и заботу. Родным дарят сладости, цветы, презенты и проводят время вместе. Это праздник, напоминающий нам о важности семейных ценностей и традиций.

"Телеграф" собрал поздравления в стихах, открытках и видео, чтобы вы могли отправить родным.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек

С Днем бабушек и дедушек!

Пусть радость сердце греет,

Пусть счастье рядом следует,

А на душе теплеет.

Пусть солнце в небе ясное

Улыбки освещает,

И станут дни прекрасными,

И сбудутся желания!

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в видео

С днем бабушек и дедушек

Хотим поздравить вас,

Желаем счастья крепкого,

Любви, как в первый раз,

Пусть миром дом ваш полнится,

Достатком и трудом,

И преданность, и верность

Всегда живут пусть в нем!

Коллаж "Телеграфа"

Всех бабушек и дедушек

Сегодня поздравляю.

Вам праздник свой отметить

Я весело желаю.

Желаю, чтобы внуки

Здоровыми росли

И радость бесконечную

Вам каждый день несли.

Пусть счастья и здоровья

Добавит детский смех.

Желаю, чтоб для внуков

Вы были лучше всех.

Пусть детские ладони

Вам душу согревают,

Любовь сердечек близких

Пусть вас не покидает.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в видео

С Днем бабушек и дедушек

Спешим поздравить вас!

Для внучеков, для детушек

В вас есть добра запас

Тепла, любви и нежности.

За всё благодарим.

Здоровья, безмятежности

Желать мы вам хотим.

Коллаж "Телеграфа"

Дедуля и бабуля,

Желаю вам добра,

В день бабушек и дедушек,

Лишь счастья и тепла!

Здоровья вам и радости,

И пусть бегут года,

Душа ведь не состарится —

Она всегда юна!

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в видео

В День бабушек и дедушек

Наших самых родных,

Искренне, душевно

Спешим поздравить их.

За руку помощи воспитании,

Любовь их и доброту

Подарим им внимание,

Заботу, теплоту.

Коллаж "Телеграфа"

Дорогие бабушки и дедушки,

День сегодня ваш в календаре.

Вы от нас примите поздравления,

Лучше вас людей нет на Земле.

Добрые, родные и любимые,

Дай вам Бог здоровья, долгих дней,

Чтобы внуки уважали и ценили вас,

Чтобы радовались жизни вы своей.

Поздравления с Днем бабушек и дедушек в видео

