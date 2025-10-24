Его снесли и похоронили: где в Украине есть лес, куда человеку лучше не соваться (фото)

Этот большой участок стал пристанищем для краснокнижных животных

Рыжий лес стал одним из самых опасных уголков планеты после аварии на Чернобыльской АЭС и сегодня поражает тем, что там восстановилась природа. Посреди радиоактивной зоны, где когда-то все вымерло, сейчас снова растут деревья, поют птицы и бродят дикие звери.

После аварии на атомной электростанции около десяти квадратных километров лесных угодий вблизи станции подверглись сильному радиоактивному загрязнению. "Телеграф" решил рассказать подробно об истории этого места.

Радиационные знаки предупреждают об опасности

Итак, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики. Радиоактивное поражение потерпели около 600 000 человек, прежде всего ликвидаторы катастрофы. Вокруг ЧАЭС создана 30-километровая зона отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году

Большую часть выброса реактивной пыли при взрыве реактора взяла прилегающая территория к АЭС — около 10 км². Когда уровень радиации достиг около 10 тысяч рад, деревья начали массово погибать — их хвоя меняла цвет с зеленой на красно-бурую. Именно из-за этого место получило название "Рыжий лес". Кроме того, по ночам можно было увидеть свечение погибших деревьев, вызванное взаимодействием ферментов дерева с радиоактивными частицами и радиоактивным распадом.

Покрасневшие сосны после взрыва на АЭС

Мертвые деревья представляли значительную опасность, поскольку могли вызвать пожары и дальнейшее распространение радиоактивных веществ. Поэтому в 1987 году здесь провели масштабные работы по очистке территории: больные деревья вырубили, остатки и верхний слой почвы поместили в специальные траншеи и засыпали метровым слоем земли. Всего было изолировано более 4 тысяч кубометров радиоактивных материалов. В результате уровень радиации снизился в десятки раз — от 4 до 50.

Современный вид Рыжого леса — фото "Волынские новости"

Со временем природа начала восстанавливаться. Без человеческого вмешательства лес снова покрылся зеленью, а на освобожденной от людей территории появились многочисленные дикие животные. Сегодня здесь можно увидеть медведей, волков, рысей, бизонов, кабанов и многих других хищников. В 2016 году была создана крупнейшая на территории Украины природоохранная единица — Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Живут ли там звери-мутанты

Вокруг Чернобыльской зоны до сих пор существуют мифы о гигантских растениях, мутированных животных и "чернобыльских волках". Однако у большинства таких историй нет научного подтверждения, как рассказал Заместитель директора Международной радиоэкологической лаборатории по науке, начальник отдела радиоэкологических исследований Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии Сергей Гащак для издания "Волынские новости".

Чернобыльский волк — хозяин заброшенных территорий

Легенда о гигантизме берет начало еще с 1945 года, когда возле Хиросимы и Нагасаки выросли большие овощи, которые обычно значительно меньше. Однако впоследствии оказалось, что это результат чрезмерного внесения удобрений, а не действия радиации.

Хотя радиация действительно может вызвать мутации, они проявляются только при очень высоких дозах. В естественных условиях большинство мутировавших организмов просто не выживает.

Исследования, проведенные учеными НАН Украины и биологами зоны отчуждения, показали лишь единичные случаи отклонений среди животных. По словам исследователя Сергея Гащака, среди тысяч обследованных мышей, птиц и лягушек он видел лишь редкие случаи рака.

Организмы, обитающие в зоне, живут в состоянии постоянного стресса, но постепенно приспосабливаются к условиям. Доказательств появления новых уникальных видов, которые "насыщены" радиацией, пока нет.

Во время российско-украинской войны там проживали войска России

Во время полномасштабного вторжения в Украину российские войска, захватившие Чернобыльскую атомную электростанцию, передвигались по своей бронетехнике по территории рыжего леса без средств радиационной защиты. Это привело к поднятию в воздух радиоактивной пыли. Впоследствии войско начало возводить фортификационные сооружения прямо в зоне повышенного загрязнения, из-за чего испытало значительные дозы облучения.

