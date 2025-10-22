В Украине можно увидеть уникальный "замок-календарь": как туда попасть, что о нем известно (фото)
Этот замок поражает архитектурой и своими легендами
В Украине расположено множество великолепных замков, каждый из которых удивляет своим архитектурным строением и историей. Среди них выделяется Збаражский замок и роскошный дворец Шенборнов, который прозвали "замок-календарь".
"Телеграф" решил выяснить, что известно об этом памятнике архитектуры. Замок Шенборнов окутан легендами.
Как выглядит "замок-календарь" в Украине и кто в нем жил
Замок Шенборнов, известный в Украине и за ее пределами как замок Берегвар, был построен в 1895 году как охотничья резиденция для одного из самых известных австрийских родов — графов Шенборнов. Он впечатляет своим архитектурным обликом, поскольку украшен барельефами с геральдическими символами рода, витражами и декоративными флюгерами — это все придает фасадам особую роскошь.
Но главная особенность замка состоит в его календарном принципе строительства. Во дворце 12 входов, символизирующих месяцы года, 52 комнаты — по числу недель, 365 окон, одно из которых потайное, и четыре башни, олицетворяющие времена года.
Вокруг поместья был создан живописный парк-дендрарий площадью почти 20 гектаров с редкими деревьями и кустарниками.
Уникальный замок окутан легендами, согласно одной из них, во дворце произошла любовная трагедия. Граф Эрвин Фридрих, больше всего любивший свою жену Фредерику, однажды вернулся с охоты и застал ее с молодым полковником.
Любовника он сбросил с Соколовой башни, а Фредерику изгнали из дворца. С тех пор на башенных часах замка исчезла цифра 4 — символ того момента, когда сердце графа было разбито. Но после его смерти цифру восстановили, и сегодня туристы могут убедиться, что "четверка" выглядит заметно моложе остальных цифр.
Известно, что в 1946 году замок стал базой санатория "Карпаты", а в 2011 году обновленный санаторий вошел в состав ЗАО "Укрпрофздравница". Сегодня замок Берегвар имеет статус памятника архитектуры национального значения.
Сооружение сохранилось практически в оригинальном виде, без значительных достроек и реконструкций, и продолжает функционировать как санаторий.
Как доехать до замка Шенборнов
Добраться до дворца можно на автомобиле по трассе Киев – Львов – Чоп, а также на поезде или электричке до станции "Карпаты", откуда пешком придется пройти 15–20 минут. Автобусы к замку курсируют из городов Ужгород, Мукачево и Свалява.
