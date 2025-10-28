Изменить формулировку в решении суда просил заявитель

Судья Овидиопольского районного суда Одесской области Дмитрий Гандзий отказался исправлять в своем решении словосочетание "рашистская педерация" на "Российская Федерация". Судья заявил, что это не описка, а вполне корректное название "указанного недогосударства".

Что нужно знать:

Судья из Одесской области в решении суда использовал выражение "рашистская педерация"

Дело касалось установления юридического факта родства между заявителем и его братом, погибшим на войне

Судья отказался исправлять "описку", подчеркнув, что это не ошибка

Как сообщает "Думская", такое определение России Гандзий дал в решении по гражданскому делу: истец просил установить юридический факт родства между ним и его братом, погибшим на войне. Впоследствии заявитель ходатайствовал об исправлении слов "рашистская педерация", но получил отказ.

Как судья обосновал отказ

Дмитрий Гандзий

Судья Дмитрий Гандзий пояснил, что заявление об исправлении описки не подлежит удовлетворению, ведь выражение "рашистской педерации" в решении суда никоим образом не влияет на суть принятого судом решения. Оно касалось установления юридического факта родственных отношений между заявителем и его погибшим на российско-украинской войне братом – военнослужащим.

…и не может иметь последствий или определенных осложнений для заявителя и не является опиской или некорректным названием указанного недогосударства, которое 24.02.2022 г. объявило против нашего государства открытую непровоцированную, агрессивную и захватническую войну, продолжив тем самым агрессию по отношению к Украине, которая уже длится 11 лет, Дмитрий Гандзий

Как украинцы реагируют на поступок судьи

Украинцы восхищаются поступком и позицией судьи Гандзия. Однако некоторые указывают, что из-за некорректного названия страны-агрессора решение якобы не будет иметь юридической силы. Им ответили, что на исполнение решения это влияние не окажет. Вот некоторые из комментариев:

Икона

Красавец

Все умники, которые пишут, что судья молодец, теперь пойдите дружно и выполните решение суда о взыскании с рашистской педерации компенсации

Там же решение об установлении факта, поэтому на выполнение в этой ситуации такое определение не влияет никак. Думаю судья это понимал отлично

Молодец судья

Честь

Супер! Так держать! А к взысканию с педерации это отношения не имеет

