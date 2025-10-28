Укр

Не обошлось без легенды о трагической любви: почему Драгобрат так называется

Драгобрат. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" решил узнать, как горная вершина Драгобрат получила свое название

Гора Драгобрат — вершина восточной части массива Свидовецкий хребет Украинских Карпат, расположенная в Раховском районе Закарпатской области. Ее высота составляет примерно 1 763 м над уровнем моря.

"Телеграф" решил рассказать об этой знаменитой вершине и разобраться, почему она так называется. По легенде, не обошлось без трагической истории любви.

Под склонами Драгобрата располагается горнолыжный курорт, который считается самым высокогорным в Украине. Трассы начинаются от высоты около 1 300–1 400 м над уровнем моря. Там есть как достаточно крутые склоны – на востоке и западе, так и более пологие, которые подойдут для новичков – на юге и севере.

Гора Драгобрат в Карпатах
Драгобрат

Драгобрат привлекает как любителей классического катания, так и фрирайда, когда спортсмены катаются по немаркированным склонам или естественным рельефам, где нет подъемников и разметок. Здесь они облюбовали нетронутые склоны выше леса.

Гора Драгобрат в Карпатах

Этому способствует то, что до высоты приблизительно 1 400 м растут хвойные и буковые леса, а выше начинаются полонины (горные луга) и альпийская зона. Благодаря особенностям рельефа в этой зоне снежный покров держится стабильно в зимний период.

Гора Драгобрат в Карпатах

В летний сезон здесь популярны пешие походы, катание на лошадях, велосипеде, сбор ягод и грибов, да и просто любование потрясающими видами и панорамами Карпат. А весной здесь расцветает Долина крокусов невероятной красоты.

Долина крокусов, гора Драгобрат в Карпатах
Долина крокусов в мае

Почему Драгобрат так называется

Самой популярной, можно даже сказать официальной версией значения названия этой вершины, является вырубка или место, где рубили/вырубили деревья. С учетом того, что на самой вершине лес действительно не растет, она звучит реалистично.

Гора Драгобрат в Карпатах

Этот вариант получил распространение в туристических и справочных текстах, однако стопроцентно подтвержденной информации с точки зрения этимологии нет. Неизвестно от каких именно слов образовалось название Драгобрат и к какому языку они принадлежат.

Гора Драгобрат в Карпатах

Если поискать созвучные слова в языках сопредельных стран – в румынском, в венгерском, славянских, – можно обнаружить, что первый корень драг встречается во всех из них и означает дорогой, любимый или ценный.

Гора Драгобрат в Карпатах

Примечательно, что в румынском языке существует слово brad, которое переводится как пихта. Можно предположить, что название вершины может звучать как Dragobrad – ценная пихта. Хотя это всего лишь версия, она имеет право на существование, тем паче, что на горе растут хвойные леса.

Гора Драгобрат в Карпатах

Красивая легенда

Местное поверье объясняет происхождение название Драгобрата совершенно другим образом. Как водится, здесь не обошлось без трагической истории любви. И хотя маловероятно, чтобы эта печальная история имела отношение к этимологии горной вершины, она придает колорита здешним местам.

Гора Драгобрат в Карпатах

По легенде, когда-то давно, у подножия гор жила счастливая семья, и в ней подрастали два брата-близнеца — отважные, добрые и неразлучные. Однажды оба они полюбили одну девушку. Чтобы не обидеть никого из них, девушка предложила испытание: кто сумеет принести ей редкий цветок эдельвейса с горных вершин, тот и станет ее женихом.

Гора Драгобрат в Карпатах

Братья вместе отправились в путь, но долго не возвращались. Тогда девушка пошла им навстречу и, поднявшись в горы, увидела трагическую картину — оба упали в пропасть, спасая друг друга. От горя она долго плакала, а затем бросилась вслед за ними в ущелье.

Гора Драгобрат в Карпатах

С тех пор, по преданию, урочище и гора получили имя Драгобрат — "дорогой брат". А рядом появилось озеро Ивор, которое, говорят, возникло из ее слез.

Гора Драгобрат в Карпатах

Драгобрат привлекает путешественников сочетанием дикой природы, высокогорных пейзажей и туристической инфраструктуры. Здесь можно почувствовать дух Карпат, насладиться утренними видами облаков, вечерними закатами, прозрачным воздухом и тишиной. К слову, облака в горах действительно потрясающие. А легенды и поверья добавляют этому месту эмоциональной глубины.

Напомним, одной из вершин украинских Карпат также является гора с интересным названием — Конь Грофецкий, которая привлекает туристов расположением в еловых лесах и каменистой россыпью. Это место является подходящим для лагеря между двумя вершинами и открывает отличный вид на закат и восход солнца.

