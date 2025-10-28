Не обошлось без легенды о трагической любви: почему Драгобрат так называется

"Телеграф" решил узнать, как горная вершина Драгобрат получила свое название

Гора Драгобрат — вершина восточной части массива Свидовецкий хребет Украинских Карпат, расположенная в Раховском районе Закарпатской области. Ее высота составляет примерно 1 763 м над уровнем моря.

"Телеграф" решил рассказать об этой знаменитой вершине и разобраться, почему она так называется. По легенде, не обошлось без трагической истории любви.

Под склонами Драгобрата располагается горнолыжный курорт, который считается самым высокогорным в Украине. Трассы начинаются от высоты около 1 300–1 400 м над уровнем моря. Там есть как достаточно крутые склоны – на востоке и западе, так и более пологие, которые подойдут для новичков – на юге и севере.

Драгобрат

Драгобрат привлекает как любителей классического катания, так и фрирайда, когда спортсмены катаются по немаркированным склонам или естественным рельефам, где нет подъемников и разметок. Здесь они облюбовали нетронутые склоны выше леса.

Этому способствует то, что до высоты приблизительно 1 400 м растут хвойные и буковые леса, а выше начинаются полонины (горные луга) и альпийская зона. Благодаря особенностям рельефа в этой зоне снежный покров держится стабильно в зимний период.

В летний сезон здесь популярны пешие походы, катание на лошадях, велосипеде, сбор ягод и грибов, да и просто любование потрясающими видами и панорамами Карпат. А весной здесь расцветает Долина крокусов невероятной красоты.

Долина крокусов в мае

Почему Драгобрат так называется

Самой популярной, можно даже сказать официальной версией значения названия этой вершины, является вырубка или место, где рубили/вырубили деревья. С учетом того, что на самой вершине лес действительно не растет, она звучит реалистично.

Этот вариант получил распространение в туристических и справочных текстах, однако стопроцентно подтвержденной информации с точки зрения этимологии нет. Неизвестно от каких именно слов образовалось название Драгобрат и к какому языку они принадлежат.

Если поискать созвучные слова в языках сопредельных стран – в румынском, в венгерском, славянских, – можно обнаружить, что первый корень драг встречается во всех из них и означает дорогой, любимый или ценный.

Примечательно, что в румынском языке существует слово brad, которое переводится как пихта. Можно предположить, что название вершины может звучать как Dragobrad – ценная пихта. Хотя это всего лишь версия, она имеет право на существование, тем паче, что на горе растут хвойные леса.

Красивая легенда

Местное поверье объясняет происхождение название Драгобрата совершенно другим образом. Как водится, здесь не обошлось без трагической истории любви. И хотя маловероятно, чтобы эта печальная история имела отношение к этимологии горной вершины, она придает колорита здешним местам.

По легенде, когда-то давно, у подножия гор жила счастливая семья, и в ней подрастали два брата-близнеца — отважные, добрые и неразлучные. Однажды оба они полюбили одну девушку. Чтобы не обидеть никого из них, девушка предложила испытание: кто сумеет принести ей редкий цветок эдельвейса с горных вершин, тот и станет ее женихом.

Братья вместе отправились в путь, но долго не возвращались. Тогда девушка пошла им навстречу и, поднявшись в горы, увидела трагическую картину — оба упали в пропасть, спасая друг друга. От горя она долго плакала, а затем бросилась вслед за ними в ущелье.

С тех пор, по преданию, урочище и гора получили имя Драгобрат — "дорогой брат". А рядом появилось озеро Ивор, которое, говорят, возникло из ее слез.

Драгобрат привлекает путешественников сочетанием дикой природы, высокогорных пейзажей и туристической инфраструктуры. Здесь можно почувствовать дух Карпат, насладиться утренними видами облаков, вечерними закатами, прозрачным воздухом и тишиной. К слову, облака в горах действительно потрясающие. А легенды и поверья добавляют этому месту эмоциональной глубины.

Напомним, одной из вершин украинских Карпат также является гора с интересным названием — Конь Грофецкий, которая привлекает туристов расположением в еловых лесах и каменистой россыпью. Это место является подходящим для лагеря между двумя вершинами и открывает отличный вид на закат и восход солнца.