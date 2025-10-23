Малоизвестная жемчужина украинских Карпат: как выглядит гора с интересным названием

Маркированных троп на вершину на данный момент нет, однако есть уже хорошо протоптанные тропы

Одной из вершин украинских Карпат является гора с интересным названием — Конь Грофецкий, которая привлекает туристов расположением в еловых лесах и каменистой россыпью. Это место является подходящим для лагеря между двумя вершинами и открывает отличный вид на закат и восход солнца.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о горе Конь-Грофецкий, чем она интересна и где расположена на карте.

Конь Грофецкий — коротко о главном

Конь Грофецкий — гора высотой 1552 м, входящая в массив Грофы-Попади (Западные Горганы) и расположенная на территории Калушского района Ивано-Франковской области.

Сама вершина покрыта традиционными для Горган желтовато-зелеными каменными осыпями и густыми труднопроходимыми зарослями жерепа – альпийской сосны.

Гора Конь Грофецкий. Фото: "Википедия"

Стоит добавить, что маркированных троп на вершину на данный момент нет. Однако здесь присутствуют две хорошо протоптанные тропы: одна идет с перемычки гора Грофа, вторая – из долины реки Котелец.

Отправиться в поход на гору можно вместе с гидами. Старт будет от села Осмолода. Поход туда и назад займет чуть больше 10 часов.

Поход на гору Конь Грофецкий с Осмолода

Один из туристов, который совершил поход на гору Конь-Грофецкий, поделился соответствующим видео на своей странице в соцсетях. По его мнению, это гора хороша для того, чтобы остаться на ней с ночевкой и встретить закат и восход солнца.

"Выход на гору немного сложен, по крайней мере, так напрямую, как я шел по заброшенной тропинке", — рассказывает автор ролика.

