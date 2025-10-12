Осень в горах: где можно подняться на Захара Беркута и как круто отдохнуть среди карпатских пейзажей

Там есть одна из самых длинных канатных дорог Украины

Осень – прекрасное время вырваться на природу, подышать свежим горным воздухом и увидеть Карпаты в золото-красных цветах. Один из популярных вариантов — тур на гору, что носит имя легендарного Захара Беркута — литературного героя Ивана Франко.

"Захар Беркут" — это и горнолыжный курорт, и горный комплекс отдыха с бассейном, который находится в селе Волосянка близ Славского, Львовская область. Часто в турах "Захар Беркут" подразумевают подъем на гору Высокий Верх кресельным подъемником (1243 м), туристические прогулки по окрестностям, экскурсии и т.д.

Захар Беркут: как интересно отдохнуть и что с ценами

Согласно информации на сайте zaharberkut, однодневный тур обычно включает:

трансфер комфортабельным автобусом;

сопровождение гида;

страховку на время поездки;

подъем и спуск кресельным подъемником "Захар Беркут";

экскурсионные остановки – например, возле крепости Тустань или местных водопадов.

Тур на Захар Беркут – это короткое, но насыщенное путешествие, после которого остается самое теплое впечатление о Карпатах. Поездка прекрасно подойдет для тех, кто стремится провести выходные активно и с пользой — объединить прогулку по горам, экскурсии и фотосессию среди красок осени.

Цена тура стартует от 695 грн с человека. Подъем на витязе стоит около 350 грн в обе стороны, а проживание в гостинице комплекса "Захар Беркут" (номера полулюкс, люкс и др.) — от 2 150 грн в сутки. Участникам боевых действий/ООС (при наличии удостоверения УБД или справки формы №6 ВСУ) предоставляется скидка 30% от стоимости тура.

Не входит в стоимость питания, личные расходы и билеты на дополнительные объекты. К примеру, крепость Тустань, об отдыхе в которой "Телеграф" подробнее рассказывал ранее.