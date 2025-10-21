Будете собирать урожай мешками: как правильно сажать лук на зиму

Есть определенные особенности в посадке зимнего лука

В октябре огородники начинают сажать лук на зиму, чтобы весной собирать урожай. Для этого нужно выбрать правильные сроки и место посадки.

Пользователь сети поделился в тиктоке, что зимний лук высаживают в середине октября — начале ноября. Однако важно учитывать погодные условия и делать это примерно за 30 дней до заморозков. Перед этим нужно прополоть грядку и добавить немного удобрений, например перегноя или древесного пепла. А вот свежий навоз не следует использовать.

Как правильно сажать зимний лук

Лук нужно сажать в ямки глубиной около 5 сантиметров, а расстояние между ними – 15-20 сантиметров. Между луковицами должна быть дистанция 6-8 сантиметров. Углубления засыпают землей и уплотняют. После этого участок с луком следует замульчировать. Это может быть торф, сухие листья или еловые ветви. После зимы, когда снег растаял, мульчу убирают.

Посадив зимний лук, можно получить ранний урожай уже весной. К тому же лук, переживший зиму, становится более устойчивым к болезням и вредителям.

