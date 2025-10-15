Без этого чеснок будет мелким и слабым. Все секреты озимой посадки

Соблюдение технологии посадки обеспечит надежную зимовку и хороший урожай уже в начале лета

Осень – время сажать озимые культуры, которые порадуют урожаем в следующем сезоне. Озимый чеснок, в отличие от посаженного весной, формирует большую головку и созревает гораздо раньше.

"Телеграф" рассказывает секреты посадки озимого чеснока. Правильные действия осенью – залог богатого урожая.

Когда сажать

Главное правило осенней посадки чеснока – правильно выбранное время. Сажать его нужно за 3-4 недели (25-35 дней) до наступления устойчивых осенних заморозков и промерзания почвы. В Украине этот период обычно приходится на конец октября – середину ноября.

Дело в том, что зубки должны успеть сформировать мощную корневую систему, но при этом не начать расти над поверхностью земли. Если посадить чеснок слишком рано, он начнет активный рост и зимние морозы повредят зеленые побеги. Если задержаться, зубки не успеют достаточно укорениться и могут вымерзнуть.

Какие зубки выбрать для посадки

Сажать надо только большие, здоровые зубки из самых больших головок. Кожица на зубках должна быть неповрежденной.

Зубки чеснока

Как сажать

Как и любая культура, чеснок для хорошего урожая требует тщательной подготовки почвы. Он любит солнечные, хорошо дренированные участки. Не стоит сажать чеснок после лука, картофеля или самого чеснока. Идеальные предшественники для этой культуры – огурцы, кабачки, тыквы, бобовые и ранняя капуста.

Выбранный участок нужно перекопать на глубину 25-30 см, тщательно разрыхлить и очистить от сорняков. Перед посадкой землю нужно подкормить органическими и фосфорно-калийными удобрениями.

Озимый чеснок сажают глубже ярового — на глубину 6–10 см. Между рядами надо оставить 20-25 см, а между зубками в ряду — 8-10 см. После посадки грядку надо замульчировать — опилками, соломой, опавшей листвой. Толщина мульчи должна быть 5-8 см, она защитит чеснок от резких перепадов температур и сохранит влагу.

