Самая дорогая собака в мире стоит миллион долларов. Как она выглядит и есть ли в Украине (видео)

Такая собака нуждается в импортном мясе и надлежащем уходе

Одной из самых дорогих собак в мире является тибетский мастиф. Стоимость щенка этой породы стартует от 2000 долларов и может достигать нескольких миллионов. Но и содержание питомца требует ежегодных вложений и это удовольствие совсем недешевое.

В Telegram-канале появилось видео с тибетским мастифом, которого на выставке купили за миллион долларов. Это собака внушительного размера с пышной красивой гривой.

Как выглядит тибетский мастиф и за что его ценят

Тибетский мастиф является одной из крупнейших и самых дорогих пород собак в мире, родом он из Китая и Непала. Питомец отличается спокойным нравом, умом и внутренней силой.

Эта порода ценится за невероятную преданность, умение защищать семью и территорию, а также за врожденную сдержанность. Несмотря на огромные размеры, тибетский мастиф удивительно уравновешен. У него красивая плотная шерсть, которая защищает от холода, а вокруг шеи у таких собак образовывается пышная грива, придающая ему величественный вид.

Как выглядит тибетский мастиф

Такие собаки весьма популярны среди богачей, поскольку являются показателем статуса. Помимо того, что мастифов продают за тысячи и даже миллионы долларов, это еще не предел, ведь содержание такого питомца также обходится в кругленькую сумму. В год в среднем придется тратить примерно 20 тысяч долларов.

Тибетскому мастифу нужен надлежащий уход, ветеринар, обучение, игрушки, а также импортное мясо. За всю жизнь на такого пса тратят более 200 тысяч долларов.

Известно, что в 2011 году один щенок такой породы в Китае был продан за 1,5 миллиона долларов, а в 2014 году щенка тибетского мастифа продали почти за 2 миллиона долларов.

Тибетского мастифа ценят за преданность и охрану территории

В Украине можно приобрести такого щенка, его стоимость на OLX стартует от 15 тысяч гривен и выше. Есть предложения и за 4 тысячи гривен, но это собаки без документов.

Стоимость щенков тибетского мастифа в Украине

"Телеграф" писал ранее, какая собака станет испытанием для семьи с детьми. Она маленькая, но гордая.