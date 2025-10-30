Укр

Самая дорогая собака в мире стоит миллион долларов. Как она выглядит и есть ли в Украине (видео)

Катерина Любимова
Новость обновлена 30 октября 2025, 16:31
Такая собака нуждается в импортном мясе и надлежащем уходе

Одной из самых дорогих собак в мире является тибетский мастиф. Стоимость щенка этой породы стартует от 2000 долларов и может достигать нескольких миллионов. Но и содержание питомца требует ежегодных вложений и это удовольствие совсем недешевое.

В Telegram-канале появилось видео с тибетским мастифом, которого на выставке купили за миллион долларов. Это собака внушительного размера с пышной красивой гривой.

Как выглядит тибетский мастиф и за что его ценят

Тибетский мастиф является одной из крупнейших и самых дорогих пород собак в мире, родом он из Китая и Непала. Питомец отличается спокойным нравом, умом и внутренней силой.

Эта порода ценится за невероятную преданность, умение защищать семью и территорию, а также за врожденную сдержанность. Несмотря на огромные размеры, тибетский мастиф удивительно уравновешен. У него красивая плотная шерсть, которая защищает от холода, а вокруг шеи у таких собак образовывается пышная грива, придающая ему величественный вид.

Как выглядит тибетский мастиф
Как выглядит тибетский мастиф

Такие собаки весьма популярны среди богачей, поскольку являются показателем статуса. Помимо того, что мастифов продают за тысячи и даже миллионы долларов, это еще не предел, ведь содержание такого питомца также обходится в кругленькую сумму. В год в среднем придется тратить примерно 20 тысяч долларов.

Тибетскому мастифу нужен надлежащий уход, ветеринар, обучение, игрушки, а также импортное мясо. За всю жизнь на такого пса тратят более 200 тысяч долларов.

Известно, что в 2011 году один щенок такой породы в Китае был продан за 1,5 миллиона долларов, а в 2014 году щенка тибетского мастифа продали почти за 2 миллиона долларов.

Тибетский мастиф
Тибетского мастифа ценят за преданность и охрану территории

В Украине можно приобрести такого щенка, его стоимость на OLX стартует от 15 тысяч гривен и выше. Есть предложения и за 4 тысячи гривен, но это собаки без документов.

Стоимость щенков тибетского мастифа в Украине
Стоимость щенков тибетского мастифа в Украине

