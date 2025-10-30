Будут с виду как новые: украинка показала, как убрать заломы на кожаной обуви (видео)

Действенный способ с ТікТок, не требующий дополнительных затрат

В холодное время года часто появляется проблема: на кожаной обуви быстро появляются заломы, иногда всего за несколько дней. Это может произойти из-за неправильного ухода или быть особенностью материала, из которого изготовлены сапоги или другая пара обуви.

Некоторые украинцы могут быть убеждены, что устранить такие недостатки на сапожках невозможно. Однако одна пользовательница ТікТок по имени Диана Головец заверила, что этот дефект можно легко исправить.

Как убрать заломы на обуви

Для начала возьмите несколько пар носков и плотно поместите их в обувь. Затем смочите небольшое полотенце водой и наложите его сверху на обувь. Проведите по влажному полотенцу разогретым паровым утюгом (или феном), задерживаясь на разных участках по 30 секунд.

Благодаря этому методу заломы на кожаной обуви исчезнут мгновенно, а результат будет заметен сразу. Если заметите, что заломы стали меньше, но еще остаются, процедуру можно повторить.

Напомним, что замша очень уязвима к пятнам от воды. Раньше мы писали, как защитить обувь от осенней непогоды.