С Днем мужчин 2025! Самые лучшие поздравления в открытках и ярких картинках

Всемирный день мужчин (World Men’s Day), согласно календарю праздников и выходных, отмечается в первую субботу ноября, и в 2025 году он выпал на 1 ноября.

Этот праздник сравнительно молодой — его учреждение произошло в 2000 году в венском зале ООН. Его отмечают во многих странах мира, хотя он не имеет официального статуса. Также 19 ноября во всем мире празднуют International Men’s Day — Международный мужской день, который в этом году выпадает на среду.

Всемирный день мужчин призван напомнить о проблеме гендерной дискриминации в отношении мужчин и подчеркнуть значимость их роли в семье и воспитании детей. Сегодня на мужчин оказывается серьезное общественное давление, а процесс воспитания мальчиков все еще окружен множеством устойчивых стереотипов.

В этот праздник в школах, университетах и на рабочих местах традиционно проходят просветительские мероприятия, посвященные мужскому ментальному здоровью, их правам и обязанностям, а также читаются лекции о значении гендерного равенства.

