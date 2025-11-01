З Днем чоловіків 2025! Найкращі привітання у листівках та яскравих картинках

Привітайте своїх захисників із їхнім особливим святом 1 листопада

Всесвітній день чоловіків (World Men’s Day), згідно з календарем свят та вихідних, відзначається у першу суботу листопада, і у 2025 році він випав на 1 листопада.

Це свято порівняно молоде — його заснування відбулося 2000 року у віденській залі ООН. Його відзначають у багатьох країнах світу, хоча він не має офіційного статусу. Також 19 листопада у всьому світі святкують International Men’s Day – Міжнародний чоловічий день, який цього року випадає на середу.

Всесвітній день чоловіків покликаний нагадати про проблему гендерної дискримінації щодо чоловіків та підкреслити значущість їхньої ролі у сім’ї та вихованні дітей. Сьогодні на чоловіків чиниться серйозний суспільний тиск, а процес виховання хлопчиків все ще оточений безліччю стійких стереотипів.

У цей день у школах, університетах та на робочих місцях традиційно проходять просвітницькі заходи, присвячені чоловічому ментальному здоров’ю, їхнім правам та обов’язкам, а також читаються лекції про значення гендерної рівності.

