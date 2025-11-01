Три участницы не получили розы: кто покинул шоу "Холостяк-14" в третьем выпуске

В четвертый выпуск шоу попали 13 участниц

Сегодня, 31 октября, вышел третий выпуск романтического шоу "Холостяк-14". На церемонии роз главный герой Тарас Цымбалюк попрощался с двумя участницами, а обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия покинула шоу по собственной инициативе.

"Телеграф" расскажет, кто ушел из третьего выпуска реалити, а также каким участницам главный герой дал розы.

Кто из участниц покинул "Холостяк-14"

Впечатлить Цимбалюка не удалось туристической агентке Николетте Бирюковой из Ровно. Главный герой не понял откровенные фотографии участницы, где она показала свои ягодицы. Также он не ощутил связи с девушкой на индивидуальном общении.

Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк", стала модель Виктория Крилас из Житомира. Тарас сказал, что он почувствовал диссонанс между ее словами о глубине и сексуализированном образе на фотосессии. Цымбалюк считает, что они с Викторией — очень разные.

Обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия решила сама покинуть шоу. Это произошло после того, как участница Оксана заявила, что Шамия была любовницей женатого мужчины.

Кто продолжил участие в "Холостяке-14"

Преподаватель алгебры Яна Андриенко, 29 лет, Киев;

Фитнес-тренер Ольга Дзундза, 38 лет, Харьков;

Фэшн-фотограф Юлия Коренюк, 35 лет, Одесса;

Фотомодель Надин Головчук, 26 лет, Хмельницкий;

Владелец салона красоты Надежда Авраменко, 28 лет, Киев;

Менеджер по логистике Юлия Артюх, 27 лет, Одесса;

Модель Ирина Пономаренко, 26 лет, Хмельницкий;

Косметолог Оксана Шанюк, 30 лет;

Предприниматель Ирина Кулешина, 30 лет, Киев;

Владелец свадебного агентства Дарья Романец, 28 лет, Днепр;

Менеджер по работе с разработчиками Анастасия Половинкина, 30 лет, Киев;

Модель Диана Зотова, 24 года, Николаев;

Всадница Валерия Жуковская, 28 лет, Николаев.

