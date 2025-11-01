Три участницы не получили розы: кто покинул шоу "Холостяк-14" в третьем выпуске
В четвертый выпуск шоу попали 13 участниц
Сегодня, 31 октября, вышел третий выпуск романтического шоу "Холостяк-14". На церемонии роз главный герой Тарас Цымбалюк попрощался с двумя участницами, а обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия покинула шоу по собственной инициативе.
"Телеграф" расскажет, кто ушел из третьего выпуска реалити, а также каким участницам главный герой дал розы.
Кто из участниц покинул "Холостяк-14"
Впечатлить Цимбалюка не удалось туристической агентке Николетте Бирюковой из Ровно. Главный герой не понял откровенные фотографии участницы, где она показала свои ягодицы. Также он не ощутил связи с девушкой на индивидуальном общении.
Еще одной участницей, покинувшей "Холостяк", стала модель Виктория Крилас из Житомира. Тарас сказал, что он почувствовал диссонанс между ее словами о глубине и сексуализированном образе на фотосессии. Цымбалюк считает, что они с Викторией — очень разные.
Обладательница титула "Мисс Украина-2023" София Шамия решила сама покинуть шоу. Это произошло после того, как участница Оксана заявила, что Шамия была любовницей женатого мужчины.
Кто продолжил участие в "Холостяке-14"
Преподаватель алгебры Яна Андриенко, 29 лет, Киев;
Фитнес-тренер Ольга Дзундза, 38 лет, Харьков;
Фэшн-фотограф Юлия Коренюк, 35 лет, Одесса;
Фотомодель Надин Головчук, 26 лет, Хмельницкий;
Владелец салона красоты Надежда Авраменко, 28 лет, Киев;
Менеджер по логистике Юлия Артюх, 27 лет, Одесса;
Модель Ирина Пономаренко, 26 лет, Хмельницкий;
Косметолог Оксана Шанюк, 30 лет;
Предприниматель Ирина Кулешина, 30 лет, Киев;
Владелец свадебного агентства Дарья Романец, 28 лет, Днепр;
Менеджер по работе с разработчиками Анастасия Половинкина, 30 лет, Киев;
Модель Диана Зотова, 24 года, Николаев;
Всадница Валерия Жуковская, 28 лет, Николаев.
