Три учасниці не отримали троянди: хто покинув шоу "Холостяк-14" у третьому випуску

До четвертого випуску шоу потрапили 13 учасниць

Сьогодні, 31 жовтня, відбувся третій випуск романтичного шоу "Холостяк-14". На церемонії троянд головний герой Тарас Цимбалюк попрощався з двома учасницями, а володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія покинула шоу з власної ініціативи.

"Телеграф" розповість, хто пішов з третього випуску реаліті, а також яким учасницям головний герой дав троянди.

Хто з учасниць покинув "Холостяк-14"

Вразити Цимбалюка не вдалося туристичній агентці Ніколетті Бірюковій з Рівного. Головний герой не зрозумів відверті світлини учасниці, де вона показала свої сідниці. Також він не відчув зв'язку з дівчиною на індивідуальному спілкуванні.

Ніколетта Бірюкова, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Ще однією учасницею, яка покинула "Холостяк", стала модель Вікторія Крилас з Житомира. Тарас сказав, що він відчув дисонанс між її словами про глибину та сексуалізований образ на фотосесії. Цимбалюк вважає, що вони з Вікторією — дуже різні.

Вікторія Крилас, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія вирішила сама покинути шоу. Це сталося після того, як учасниця Оксана заявила, що Шамія була коханкою одруженого чоловіка.

Хто продовжив участь у "Холостяку-14"

Викладачка алгебри Яна Андрієнко, 29 років, Київ;

Яна Андрієнко, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Фітнес-тренерка Ольга Дзундза, 38 років, Харків;

Ольга Дзундза, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Фешн-фотографка Юлія Коренюк, 35 років, Одеса;

Юлія Коренюк, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Фотомодель Надія Головчук, 26 років, Хмельницький;

Надія Головчук, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Власниця салону краси Надія Авраменко, 28 років, Київ;

Надія Авраменко, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Менеджерка з логістики Юлія Артюх, 27 років, Одеса;

Юлія Артюх, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Модель Ірина Пономаренко, 26 років, Хмельницький;

Ірина Пономаренко, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Косметологиня Оксана Шанюк, 30 років;

Оксана Шанюк, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Підприємиця Ірина Кулешина, 30 років, Київ;

Ірина Кулешина, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Власниця весільної агенції Дарʼя Романець, 28 років, Дніпро;

Дарʼя Романець, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Менеджер по роботі з розробниками Анастасія Половинкіна, 30 років, Київ;

Анастасія Половинкіна, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Модель Діана Зотова, 24 роки, Миколаїв;

Діана Зотова, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

Вершниця Валерія Жуковська, 28 років, Миколаїв.

Валерія Жуковська, фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

