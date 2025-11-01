Три учасниці не отримали троянди: хто покинув шоу "Холостяк-14" у третьому випуску
До четвертого випуску шоу потрапили 13 учасниць
Сьогодні, 31 жовтня, відбувся третій випуск романтичного шоу "Холостяк-14". На церемонії троянд головний герой Тарас Цимбалюк попрощався з двома учасницями, а володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія покинула шоу з власної ініціативи.
Хто з учасниць покинув "Холостяк-14"
Вразити Цимбалюка не вдалося туристичній агентці Ніколетті Бірюковій з Рівного. Головний герой не зрозумів відверті світлини учасниці, де вона показала свої сідниці. Також він не відчув зв'язку з дівчиною на індивідуальному спілкуванні.
Ще однією учасницею, яка покинула "Холостяк", стала модель Вікторія Крилас з Житомира. Тарас сказав, що він відчув дисонанс між її словами про глибину та сексуалізований образ на фотосесії. Цимбалюк вважає, що вони з Вікторією — дуже різні.
Володарка титулу "Міс Україна-2023" Софія Шамія вирішила сама покинути шоу. Це сталося після того, як учасниця Оксана заявила, що Шамія була коханкою одруженого чоловіка.
Хто продовжив участь у "Холостяку-14"
Викладачка алгебри Яна Андрієнко, 29 років, Київ;
Фітнес-тренерка Ольга Дзундза, 38 років, Харків;
Фешн-фотографка Юлія Коренюк, 35 років, Одеса;
Фотомодель Надія Головчук, 26 років, Хмельницький;
Власниця салону краси Надія Авраменко, 28 років, Київ;
Менеджерка з логістики Юлія Артюх, 27 років, Одеса;
Модель Ірина Пономаренко, 26 років, Хмельницький;
Косметологиня Оксана Шанюк, 30 років;
Підприємиця Ірина Кулешина, 30 років, Київ;
Власниця весільної агенції Дарʼя Романець, 28 років, Дніпро;
Менеджер по роботі з розробниками Анастасія Половинкіна, 30 років, Київ;
Модель Діана Зотова, 24 роки, Миколаїв;
Вершниця Валерія Жуковська, 28 років, Миколаїв.
