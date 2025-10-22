Никакого "холостяка": правильное название украинского неженатого мужчины может вызвать улыбку

Такого варианта вы еще точно не слышали

Украинский язык – это не просто средство общения, это наш культурный код. Часто, даже не осознавая этого, мы продолжаем употреблять слова-кальки или прямые русизмы. В частности, слово "холостяк", которое на украинском звучит довольно забавно.

Пользователь Фейсбук со ссылкой на редактора Ольгу Васильеву рассказывает, что оно несвойственно нашему языку. Производные от слова "холостяк" ("холостой" в значении "холост") вызывают у многих языковедов предостережения.

Они имеют совсем другое значение. Собственно, украинское слово "холостой" — это пустой, не заряженный (патрон), или работающий вхолостую (двигатель). А "холостить" — это кастрировать животное.

Как на украинском правильно сказать "холостяк"

Среди классических соответствий — парень и холостой мужчина. А вот для обозначения "старого холостяка", то есть мужчины старшего возраста, который не женился, язык дарит настоящие жемчужины:

паныч подтоптанный, вечный парень, бурлака (иногда)

вечный парень, бурлака (иногда) легинь (так говорят в западных регионах).

В комментариях под постом пользователи предлагают свои варианты и делятся, как "холостяков" называли в их регионах. В частности, "старий висадок", "насінник", "сивояй", "одинак".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "штопор" можно называть не только так. Украинский язык с каждым днем становится все более популярным, однако многие аутентичные слова забываются и нуждаются в популяризации.