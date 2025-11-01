Ехал праздновать Хэллоуин? Украинцев впечатлил поезд-призрак "из потустороннего мира" (видео)

Он ехал будто сам по себе

В сети показали тепловоз-призрак. Зрелище очень попадает в настроение Хэллоуина, что отмечался в ночь на 1 ноября.

Видео "тепловоза из потустороннего мира" в TikTok опубликовал пользователь с ником olezhan4ik28. Тепловоз, казалось, ехал без машиниста. Кроме того, его окраска тусклая и местами стерлась, из-за чего тепловоз выглядит очень старым и "уставшим".

Тепловоз-призрак впечатлил пользователей. Они оставили немало комментариев под видео. Отмечают, что в нем не видно машиниста, пишут, что он будто бы из ада. Вот некоторые из комментариев:

Там нет водителя

Он будто выехал из СССР через портал

Это будто поезд призрак какой-то

Поезд из ада

Однако другие комментаторы объяснили, что этот поезд, возможно, работает на шахте или заводе, поэтому он так грязный. Также обратили внимание на ходовую – и действительно, низ тепловоза выглядит гораздо лучше. Кроме того, окна настолько чистые, что многим показалось, что стекла просто нет.

