"Почитайте новости - Хэллоуин у нас каждый день": украинцы шутят в сети о мистическом празднике

Пользователи сети отмечают, что "Украина не празднует Хэллоуин, а живет в нем"

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хеллоуин. Считается, что в эту мистическую ночь духи всех умерших возвращаются на землю. И хотя этот праздник некоторые считают мрачным и даже страшным, украинцы в социальных сетях, наоборот, шутят и придумывают мемы к Хэллоуину.

Что нужно знать:

Хэллоуин берет начало от кельтского праздника Самайн который отмечали более 2000 лет назад и считается, что в этот день граница между миром живых и мертвых якобы становилась тоньше

Пользователи сети шутят, что "Украина не празднует Хэллоуин, а живет в нем"

К празднику соцсети наполнились множеством тематических шуток от украинцев

"Телеграф" решил собрать по социальным сетям мемы и шутки в одну подборку. Украинцы шутят, что в нашей стране не празднуют Хэллоуин, а буквально в нем живут.

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Пользователи обыгрывают как классические страшилки, так и актуальные реалии украинской жизни.

Некоторые авторы забавных картинок используют знакомых мультяшных персонажей, чтобы добавить доброжелательности даже самым острым темам. Но в то же время играют на контрасте: тыква, которая пугает детей, оказывается менее страшной, чем политическая или экономическая реальность.

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Мемы о Хэллоуине из соцсетей

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у украинцев есть свой собственный "Хэллоуин". Что нужно и нельзя делать в Велесову ночь 2025 — обрядовом празднике в честь древнего бога Велеса.