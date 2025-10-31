"Почитайте новости - Хэллоуин у нас каждый день": украинцы шутят в сети о мистическом празднике
Пользователи сети отмечают, что "Украина не празднует Хэллоуин, а живет в нем"
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хеллоуин. Считается, что в эту мистическую ночь духи всех умерших возвращаются на землю. И хотя этот праздник некоторые считают мрачным и даже страшным, украинцы в социальных сетях, наоборот, шутят и придумывают мемы к Хэллоуину.
Что нужно знать:
- Хэллоуин берет начало от кельтского праздника Самайн который отмечали более 2000 лет назад и считается, что в этот день граница между миром живых и мертвых якобы становилась тоньше
- Пользователи сети шутят, что "Украина не празднует Хэллоуин, а живет в нем"
- К празднику соцсети наполнились множеством тематических шуток от украинцев
"Телеграф" решил собрать по социальным сетям мемы и шутки в одну подборку. Украинцы шутят, что в нашей стране не празднуют Хэллоуин, а буквально в нем живут.
Пользователи обыгрывают как классические страшилки, так и актуальные реалии украинской жизни.
Некоторые авторы забавных картинок используют знакомых мультяшных персонажей, чтобы добавить доброжелательности даже самым острым темам. Но в то же время играют на контрасте: тыква, которая пугает детей, оказывается менее страшной, чем политическая или экономическая реальность.
