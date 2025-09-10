Раньше о таком могли только мечтать: украинку поразил детский вагон "Укрзалізниці" (фото)

В детских вагонах много удобств для малышей и родителей

Детские вагоны набирают популярность — пассажиры благодарят за инициативу и все чаще выбирают их для путешествий с детьми. "Укрзалізниця" может приятно впечатлять — недавно сеть облетело фото купе с умывальником и местом для переодевания.

Украинка Natalia Tyshchuk в Facebook поблагодарила "Укрзалізницею" за комфорт в детском вагоне. Женщина путешествовала с дочерью и поделилась фото.

Имеете еще одну маленькую поклонницу, а я наконец немного тишины и приятной атмосферы, — написала украинка

На кадрах можно заметить, что в детском вагоне приятная атмосфера. В купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и раскраски.

Довольная пассажирка. Фото: Natalia Tyshchuk

В вагоне чисто и уютно. Фото: Natalia Tyshchuk

Вагон обустроен для детей, есть книги и раскраски. Фото: Natalia Tyshchuk

Детский вагон продуман для удобства малышей. Фото: Natalia Tyshchuk

Есть розетки. Фото: Natalia Tyshchuk

Что известно о детских вагонах "Укрзалізниці"

Их запустили в августе 2024 года, до этого отдельных вагонов для малышей в Украине не было. Сейчас детские вагоны находятся в составе поездов, курсирующих из Харькова, Днепра, Одессы, Киева и т.д. Эти вагоны не только украшены яркими элементами и активностями для малышей, но и обладают рядом очень удобных обновлений.

Особенности детских вагонов:

пандусы для колясок и дополнительное освещение при входе;

увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой для защиты от падения;

туалет оснащен дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком, специальными детскими накладками на унитаз;

детское меню от Евгения Клопотенко – безопасное, вкусное и из натуральных украинских продуктов;

в вагонах есть подогреватели детского питания;

пристежной манеж

Цена на билеты в детские вагоны стандартная, как и для других фирменных вагонов 1 класса. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Детские билеты по льготному тарифу оформляются для пассажиров, которым не исполнилось 14 лет.

