Раньше о таком могли только мечтать: украинку поразил детский вагон "Укрзалізниці" (фото)
В детских вагонах много удобств для малышей и родителей
Детские вагоны набирают популярность — пассажиры благодарят за инициативу и все чаще выбирают их для путешествий с детьми. "Укрзалізниця" может приятно впечатлять — недавно сеть облетело фото купе с умывальником и местом для переодевания.
Украинка Natalia Tyshchuk в Facebook поблагодарила "Укрзалізницею" за комфорт в детском вагоне. Женщина путешествовала с дочерью и поделилась фото.
Имеете еще одну маленькую поклонницу, а я наконец немного тишины и приятной атмосферы, — написала украинка
На кадрах можно заметить, что в детском вагоне приятная атмосфера. В купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и раскраски.
Что известно о детских вагонах "Укрзалізниці"
Их запустили в августе 2024 года, до этого отдельных вагонов для малышей в Украине не было. Сейчас детские вагоны находятся в составе поездов, курсирующих из Харькова, Днепра, Одессы, Киева и т.д. Эти вагоны не только украшены яркими элементами и активностями для малышей, но и обладают рядом очень удобных обновлений.
Особенности детских вагонов:
- пандусы для колясок и дополнительное освещение при входе;
- увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой для защиты от падения;
- туалет оснащен дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком, специальными детскими накладками на унитаз;
- детское меню от Евгения Клопотенко – безопасное, вкусное и из натуральных украинских продуктов;
- в вагонах есть подогреватели детского питания;
- пристежной манеж
Цена на билеты в детские вагоны стандартная, как и для других фирменных вагонов 1 класса. Дети до 5 лет путешествуют бесплатно. Детские билеты по льготному тарифу оформляются для пассажиров, которым не исполнилось 14 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит лаунж-зона "Укрзалізниці" в Киеве. В распоряжении посетителей есть места для работы на компьютере, переговорная комната, детская игровая комната, зона отдыха, бар, библиотека, душевые комнаты, выставочная зона.