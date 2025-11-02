Буквально крышу сделать и готово. Украинец развеселил сеть шутками о новом ТЦ (видео)

Пользователи в сети не сдержали эмоций

Строительство нового торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Хмельницком развеселило сеть. Так как местный заговорил об открытии в ближайшее время, хотя в павильоне еще даже нет крыши.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Отмечается, что в Хмельницком якобы строят один из самых больших ТЦ в городе.

На ролике мужчина показывает, как павильон выглядит сейчас. В глаза бросается то, что до сих пор нет крыши, строятся стены. С первого взгляда, как будто ТЦ на первых этапах возведения. Однако мужчина говорит, что центр откроется уже скоро и местные ждут этого с нетерпением.

В комментариях же пользователи писали, что запуск этого ТРЦ закончится закрытием известного рынка в городе. Было мнение о том, что на самом деле откроется центр в 2027 году и ждать еще долго. Некоторые шутили, что осталось буквально две недели и готовы.

Напомним, недавно Хмельницкий всколыхнула трагедия — в девятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и еще пять пострадали. Однако не исключено, что подобная ситуация может повториться. Причиной взрыва стала утечка газа, но разрушение здание получило значительные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что усатый "кондуктор" умилял пассажиров маршрутки. Кот во львовском автобусе сидел рядом с водителем и привлек к себе всех окружающих.