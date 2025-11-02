Буквально дах зробити і готово. Українець розвеселив мережу жартами про новий ТЦ (відео)

Користувачі в мережі не стримали емоцій

Будівництво нового торгівельно-розважального центру (ТРЦ) у Хмельницькому розвеселило мережу. Адже місцевий заговорив про відкриття найближчим часом, хоча павільйон ще немає навіть даху.

Відповідне відео завірусилось у мережі. Зазначається, що у Хмельницькому нібито будують один з найбільших ТЦ у місті.

На ролику чоловік показує, як павільйон виглядає зараз. В око впадає те, що досі немає даху, будуються стіни. З першого погляду, наче ТЦ на перших етапах зведення. Однак чоловік каже, що центр відкриється вже скоро і місцеві чекають цього з нетерпінням.

У коментарях же користувачі писали, що запуск роби цього ТРЦ закінчиться закриттям відомого ринка у місті. Були думки про те, що насправді відкриється центр у 2027 році і чекати ще довго. Дехто жартував, що залишилось буквально два тижні і готово.

