Взрыв в Хмельницком: мощный удар снес часть многоэтажки (фото, видео)

Экстренные службы работают на месте, выясняют причины и ищут пострадавших, жителей эвакуируют.

Взрыв раздался в Хмельницком около 15:00 28 октября. Предварительно произошла утечка газа.

Что нужно знать

Взрыв в жилом доме произошел в Хмельницком, на улице Тернопольской, 34/2

Предварительная причина — утечка газа. Окончательные выводы еще не обнародованы

Три этажа многоэтажки частично разрушены взрывом

В полиции "Телеграфу" подтвердили, что, по оценкам ГСЧС, причиной взрыва предварительно стал именно газ. Окончательных выводов пока нет. На месте работают все экстренные службы. Также предварительно не сообщается о пострадавших и погибших.

Последствия можно увидеть на фото и видео местных телеграм-каналов – три этажа многоэтажки частично разрушило взрыв.

Взрыв в Хмельницком

Последствия взрыва в Хмельницком

Правоохранители проводили эвакуацию из дома. Известно, что после пожара не было. На месте работают полиция, спасатели и медики. Сила взрыва была такая, что камни разбрасывали по окрестностям.

Последствия взрыва в Хмельницком

Взрыв произошел на улице Тернопольской 34/2 в Юго-Западном микрорайоне.

В окрестностях места взрыва отключили электроснабжение и перекрывают газ. Это необходимо для безопасной работы спасателей.

Местные говорят — от взрыва тряслись окна вокруг. Переживают, что сейчас время каникул и дети могли быть дома. Предполагается, что причиной взрыва могла стать попытка греться газом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отопительный сезон должны начать уже на этой неделе. Владимир Зеленский сообщил, что Украина нашла средства на 70% оплаты газа.